Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

El sismo de hoy, jueves 1 de enero de 2026, sacó de sus camas a los limeños.

    Sismo
    El 2026 empezó con un pequeño remezón, El Instituto Geofísico del Perú (IGP) compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter), que se han registrado varios sismos en distintas zonas del Perú.

    Frente al aumento de la actividad sísmica, la institución exhortó a la población a conservar la calma, respetar los protocolos de evacuación y dar prioridad a la seguridad de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia.

    ;