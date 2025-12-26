Mhoni Vidente advierte sobre un inquietante 2026 , con extremos climáticos, riesgos de salud y actividad sísmica que pondrán a prueba a sociedades en todo el mundo.

El 2026 se perfila como uno de los años más inquietantes según las recientes revelaciones de Mhoni Vidente. La vidente asegura que el mundo enfrentará escenarios extremos que pondrán a prueba a distintos países y sociedades. Clima severo, riesgos para la salud y una intensa actividad sísmica forman parte de sus advertencias. Sus predicciones han generado preocupación y debate entre quienes siguen de cerca sus mensajes.

¿Qué predicciones reveló Mhoni Vidente para este 2026?

Mhoni Vidente volvió a generar inquietud al compartir una de sus visiones más alarmantes de cara al 2026. Según sus advertencias, el inicio del año estaría marcado por un clima extremo, con heladas severas y temperaturas inusualmente bajas, seguidas por periodos de calor intenso, un escenario que obligará a extremar el cuidado del recurso hídrico.

La carta de 'El Loco' será la que lleve este año venidero 2026. Según palabras de la misma Mhoni Vidente, esto significaría que "Todo lo que te puedes imaginar, va a pasar", ofreciendo un abrebocas de lo que podría ser este año entrante.

"Es el año 0, el parteaguas de la humanidad, el año 2026 va a ser un antes y después", sostuvo. Sin embargo, la vidente empezó fuerte al lanzar su primera profecía para el año entrante: "Se visualiza una pandemia, ya le había comentado que iba a venir a finales de diciembre o principios de enero", sostuvo Mhoni asegurando que en México comenzaría "el 8 o 9 de enero de 2026"", revelando que esta se trataba de la súpergripa (Influenza H3N2).

"Esa pandemia no es tan agresiva como el Covid, pero es la combinación de dos virus, te tienes vacunar y proteger", señaló. Esto no fue lo único que predijo la vidente, pues con respecto al clima, en el 2026 países como Estados Unidos y Canadá atravesarán bajas temperaturas de hasta 25° grados bajo cero. "Un frío como nunca lo había visto, temperaturas hasta 20, 25° bajo cero, Nueva York, Canadá, parte de Estados Unidos", dijo la pitonisa.

"Es un año de energías fuertes (...) va a ser el año definitivamente, el año 2026 va a ser el año del Sol y de los sismos, el Sol se va a estar acercando completamente (...) vienen cambios importantes".

En el plano geológico, la vidente insistió en la posibilidad de movimientos telúricos de gran magnitud y en la reactivación de volcanes considerados de alto riesgo en distintas partes del mundo.

Predicciones para el Perú en el 2026

Al ser consultada por el futuro para el Perú, la pitonisa habló sobre las elecciones que se vienen el próximo año y dejó ver cuáles podían ser los posibles resultados a puerta de un nuevo proceso electoral.