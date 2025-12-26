Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de Lima

Sedapal anuncia una suspensión programada del servicio de agua potable en varios distritos de Lima Metropolitana este 26 de diciembre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de Lima
    Sedapal confirma suspensión del servicio de agua | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de Lima

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo una suspensión programada del suministro de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida impactará de manera temporal a varios sectores, donde el servicio será interrumpido durante determinadas horas del día.

    La entidad precisó que estos trabajos responden a labores técnicas previamente planificadas, necesarias para el mantenimiento y optimización de la red de distribución. Asimismo, recomendó a la población revisar los horarios establecidos y tomar previsiones, ya que las intervenciones buscan fortalecer la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente a mediano plazo.

    wapa.pe

    VER MÁS: Profeta de Ghana asegura que recibió mensaje 'divino' y advierte cuándo será el fin de mundo: "Dios me avisó"

    Distritos y zonas donde se suspenderá el servicio de agua

    Carabayllo

    Este viernes 26 de diciembre, Carabayllo registrará una interrupción temporal del suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorios, programados entre las 12:00 p. m. y las 8:00 p. m. La medida busca asegurar la calidad del servicio en distintos sectores del distrito.

    Las zonas afectadas serán:

    Sector 373:

    • Urb. La Planicie II y III etapa
    • Urb. Villa Club III y IV etapa

    Sector 357:

    • A.H. Ampl. El Paraíso
    • A.H. Ampl. El Cóndor
    • A.H. Ampl. Hiroshima
    • A.H. Los Ángeles
    • A.H. Ampl. Buena Vista
    • A.H. Comité Ampl. La Cumbre
    • A.H. El Cóndor
    • A.H. La Cumbre del Progreso
    • A.H. El Gran Cambio
    • A.H. Hiroshima
    • A.H. El Huascarán
    • A.H. Juan Pablo II
    • A.H. Keiko Sofía
    • Comité Vecinal A.H. 28 de Julio
    • A.H. Luz Divina
    • A.H. 20 de Marzo
    • A.H. 30 de Mayo
    • A.H. Monseñor Arnulfo Romero
    • A.H. Carlos Noriega
    • A.H. Nuevo Carabayllo
    • A.H. 3 de Octubre
    • A.H. El Paraíso
    • A.H. Progreso Alto Horizonte
    • A.H. El Progreso III y V sector (comités 31, 39 y 43)
    • A.H. Villa San Antonio

    Pueblo Libre

    En Pueblo Libre, el corte de agua se realizará el viernes 26 de diciembre entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., como parte de trabajos de instalación y cambio de válvulas en el sector 30. Las zonas que no contarán con el servicio son:

    Sector 30 – primer tramo:

    • Urb. Colmenares (cuadrante comprendido por Av. La Mar, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. Sucre)

    Sector 30 – segundo tramo:

    • Cercado
    • Urb. Colmenares
    • Urb. Cueva
    • Urb. Co-Aduaneros
    • Urb. Del Suta
    • Urb. Bolívar
    • Urb. La Estancia
    • Urb. Los Bambúes
    • Urb. Santa María
    • Urb. Matzuda
    • Urb. Sanidad PNP
    • Urb. Oyague

    Cuadrantes adicionales afectados:

    • Av. Universitaria
    • Av. Bolívar
    • Av. Córdoba
    • Av. Sucre
    • Calle Santa Rosa
    • Av. San Martín
    • Av. La Mar
    • Calle Junín
    • Jr. Alcázar
    • Av. Brasil
    • Av. La Marina
    • Jr. Daniel Hernández
    wapa.pe

    TE INTERESA: Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

    San Juan de Lurigancho

    En San Juan de Lurigancho, la suspensión del servicio está programada desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del viernes 26 de diciembre, debido a labores de mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 de Vicentelo. Las zonas impactadas serán:

    • Av. 9 de Octubre
    • Av. Próceres de la Independencia
    • Av. Tusilagos Este
    • Av. Flores de Primavera
    • Av. Los Jardines Oeste
    • Av. Los Postes Este
    • Av. Basadre Este
    • Urb. Zárate
    • Urb. Caja de Agua
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de Lima
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

    Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año

    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este lunes 24 de noviembre? Este es el acuerdo de los gremios

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;