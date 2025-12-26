Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo una suspensión programada del suministro de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida impactará de manera temporal a varios sectores, donde el servicio será interrumpido durante determinadas horas del día.
La entidad precisó que estos trabajos responden a labores técnicas previamente planificadas, necesarias para el mantenimiento y optimización de la red de distribución. Asimismo, recomendó a la población revisar los horarios establecidos y tomar previsiones, ya que las intervenciones buscan fortalecer la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente a mediano plazo.
Distritos y zonas donde se suspenderá el servicio de agua
Carabayllo
Este viernes 26 de diciembre, Carabayllo registrará una interrupción temporal del suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorios, programados entre las 12:00 p. m. y las 8:00 p. m. La medida busca asegurar la calidad del servicio en distintos sectores del distrito.
Las zonas afectadas serán:
Sector 373:
- Urb. La Planicie II y III etapa
- Urb. Villa Club III y IV etapa
Sector 357:
- A.H. Ampl. El Paraíso
- A.H. Ampl. El Cóndor
- A.H. Ampl. Hiroshima
- A.H. Los Ángeles
- A.H. Ampl. Buena Vista
- A.H. Comité Ampl. La Cumbre
- A.H. El Cóndor
- A.H. La Cumbre del Progreso
- A.H. El Gran Cambio
- A.H. Hiroshima
- A.H. El Huascarán
- A.H. Juan Pablo II
- A.H. Keiko Sofía
- Comité Vecinal A.H. 28 de Julio
- A.H. Luz Divina
- A.H. 20 de Marzo
- A.H. 30 de Mayo
- A.H. Monseñor Arnulfo Romero
- A.H. Carlos Noriega
- A.H. Nuevo Carabayllo
- A.H. 3 de Octubre
- A.H. El Paraíso
- A.H. Progreso Alto Horizonte
- A.H. El Progreso III y V sector (comités 31, 39 y 43)
- A.H. Villa San Antonio
Pueblo Libre
En Pueblo Libre, el corte de agua se realizará el viernes 26 de diciembre entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., como parte de trabajos de instalación y cambio de válvulas en el sector 30. Las zonas que no contarán con el servicio son:
Sector 30 – primer tramo:
- Urb. Colmenares (cuadrante comprendido por Av. La Mar, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. Sucre)
Sector 30 – segundo tramo:
- Cercado
- Urb. Colmenares
- Urb. Cueva
- Urb. Co-Aduaneros
- Urb. Del Suta
- Urb. Bolívar
- Urb. La Estancia
- Urb. Los Bambúes
- Urb. Santa María
- Urb. Matzuda
- Urb. Sanidad PNP
- Urb. Oyague
Cuadrantes adicionales afectados:
- Av. Universitaria
- Av. Bolívar
- Av. Córdoba
- Av. Sucre
- Calle Santa Rosa
- Av. San Martín
- Av. La Mar
- Calle Junín
- Jr. Alcázar
- Av. Brasil
- Av. La Marina
- Jr. Daniel Hernández
San Juan de Lurigancho
En San Juan de Lurigancho, la suspensión del servicio está programada desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del viernes 26 de diciembre, debido a labores de mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 de Vicentelo. Las zonas impactadas serán:
- Av. 9 de Octubre
- Av. Próceres de la Independencia
- Av. Tusilagos Este
- Av. Flores de Primavera
- Av. Los Jardines Oeste
- Av. Los Postes Este
- Av. Basadre Este
- Urb. Zárate
- Urb. Caja de Agua