Sedapal anuncia una suspensión programada del servicio de agua potable en varios distritos de Lima Metropolitana este 26 de diciembre.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo una suspensión programada del suministro de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida impactará de manera temporal a varios sectores, donde el servicio será interrumpido durante determinadas horas del día.

La entidad precisó que estos trabajos responden a labores técnicas previamente planificadas, necesarias para el mantenimiento y optimización de la red de distribución. Asimismo, recomendó a la población revisar los horarios establecidos y tomar previsiones, ya que las intervenciones buscan fortalecer la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente a mediano plazo.

Distritos y zonas donde se suspenderá el servicio de agua

Carabayllo

Este viernes 26 de diciembre, Carabayllo registrará una interrupción temporal del suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorios, programados entre las 12:00 p. m. y las 8:00 p. m. La medida busca asegurar la calidad del servicio en distintos sectores del distrito.

Las zonas afectadas serán:

Sector 373:

Urb. La Planicie II y III etapa

Urb. Villa Club III y IV etapa

Sector 357:

A.H. Ampl. El Paraíso

A.H. Ampl. El Cóndor

A.H. Ampl. Hiroshima

A.H. Los Ángeles

A.H. Ampl. Buena Vista

A.H. Comité Ampl. La Cumbre

A.H. El Cóndor

A.H. La Cumbre del Progreso

A.H. El Gran Cambio

A.H. Hiroshima

A.H. El Huascarán

A.H. Juan Pablo II

A.H. Keiko Sofía

Comité Vecinal A.H. 28 de Julio

A.H. Luz Divina

A.H. 20 de Marzo

A.H. 30 de Mayo

A.H. Monseñor Arnulfo Romero

A.H. Carlos Noriega

A.H. Nuevo Carabayllo

A.H. 3 de Octubre

A.H. El Paraíso

A.H. Progreso Alto Horizonte

A.H. El Progreso III y V sector (comités 31, 39 y 43)

A.H. Villa San Antonio

Pueblo Libre

En Pueblo Libre, el corte de agua se realizará el viernes 26 de diciembre entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., como parte de trabajos de instalación y cambio de válvulas en el sector 30. Las zonas que no contarán con el servicio son:

Sector 30 – primer tramo:

Urb. Colmenares (cuadrante comprendido por Av. La Mar, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. Sucre)

Sector 30 – segundo tramo:

Cercado

Urb. Colmenares

Urb. Cueva

Urb. Co-Aduaneros

Urb. Del Suta

Urb. Bolívar

Urb. La Estancia

Urb. Los Bambúes

Urb. Santa María

Urb. Matzuda

Urb. Sanidad PNP

Urb. Oyague

Cuadrantes adicionales afectados:

Av. Universitaria

Av. Bolívar

Av. Córdoba

Av. Sucre

Calle Santa Rosa

Av. San Martín

Av. La Mar

Calle Junín

Jr. Alcázar

Av. Brasil

Av. La Marina

Jr. Daniel Hernández

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, la suspensión del servicio está programada desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del viernes 26 de diciembre, debido a labores de mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 de Vicentelo. Las zonas impactadas serán: