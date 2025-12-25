Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Ebo Noah, conocido como "El Noé de África", ha despertado la curiosidad en redes sociales al revelar una profecía sobre el fin del mundo.

    Profeta advierte el fin del mundo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Le dicen “El Noé de África”, su nombre es Ebo Noah y causó curiosidad en millones de usuarios de redes sociales luego de que revelara una profecía sobre el fin del mundo. Según el profeta de Ghana, este recibió un “mensaje divino” sobre el día final que estaría a nada de ocurrir.

    Profeta de Ghana revela fecha del fin del mundo

    Un hombre africano aseguró haber vivido una experiencia espiritual fuera de lo común. Según su testimonio, afirmó que logró “hablar con Dios”, quien le habría anticipado un evento climático sin precedentes: a partir del 25 de diciembre de 2025, se iniciaría una lluvia constante en todo el planeta.

    El autodenominado profeta sostuvo que, de acuerdo con el mensaje recibido, las precipitaciones no serían temporales, sino que se extenderían por más de tres años, cubriendo por completo la superficie de la Tierra. Tras esta revelación, Ebo Noah decidió emprender un proyecto inspirado en el relato bíblico y comenzó la construcción de un arca.

    Desde entonces, el africano ha dedicado su tiempo y recursos a levantar un total de ocho grandes estructuras de madera, diseñadas, según explicó, para resguardar a unas 5.000 personas cada una. Hasta el momento, una de las embarcaciones ya habría sido concluida.

    Su objetivo final sería terminar todas las arcas para ofrecer refugio a cerca de 40.000 personas. No obstante, esta iniciativa ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios expresan inquietud ante el supuesto anuncio, mientras otros cuestionan la veracidad del relato y lo atribuyen a una posible maniobra para ganar notoriedad.

    Profecía no cuenta con sustento oficial

    El relato difundido por Noah sobre un supuesto escenario apocalíptico comenzó a circular con fuerza en redes sociales desde fines de agosto de 2025. No obstante, el interés del público se intensificó en diciembre, impulsado principalmente por la proximidad del día que él mismo señaló como el inicio de los acontecimientos.

    Pese al impacto que ha generado su mensaje, especialistas y organismos oficiales no han emitido advertencias que respalden la posibilidad de un fenómeno de esa magnitud. Hasta el momento, no existen informes científicos ni pronunciamientos de entidades meteorológicas internacionales que confirmen o validen la hipótesis de un “diluvio global” en la fecha mencionada.

    Lorena Meneses

