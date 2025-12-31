Temblor en Perú hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: Conoce dónde fue el epicentro

Wapa.pe
El sismo de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, conmocionó a todos los limeños.

    Este miércoles 31 de diciembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó, mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), que se registraron diversos sismos en distintas zonas del país.

    Frente al aumento de la actividad sísmica, la institución exhortó a la población a conservar la calma, respetar los protocolos de evacuación y dar prioridad a la seguridad de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia.

    Temblor en Lima de 3.9

    REPORTE SÍSMICO

    IGP/CENSIS/RS 2025-0840
    Fecha y Hora Local: 31/12/2025 15:34:41
    Magnitud: 3.9
    Profundidad: 51km
    Latitud: -12.89
    Longitud: -76.85
    Intensidad: III Mala
    Referencia: 35 km al SO de Mala, Cañete - Lima

    Omar Moller

