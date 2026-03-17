Jessie Buckley se consagró con el Oscar a Mejor Actriz: sus películas y series para ver por streaming

Jessie Buckley , la talentosa irlandesa, se llevó a casa la estatuilla y consolidó así su ascendente carrera en el mundo de la actuación. Dónde ver sus grandes interpretaciones.

La esperada noche de los Oscar cerró la temporada de premios 2026 en una ceremonia divertida, colmada de sorpresas y confirmando el talento de muchas figuras de la industria como Jessie Buckley que se coronó con el premio a Mejor Actriz.

Buckley recibió el galardón por su papel de Agnes en Hamnet, papel con el que acumuló múltiples reconocimientos: además del Oscar obtuvo el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores (SAG/Actors Awards).

Las grandes actuaciones de Buckley

La actriz irlandesa forjó su destacada carrera en el cine en producciones donde compartió escena con grandes figuras como el film 'Ellas hablan' junto a Rooney Mara y Claire Foy. La película se basa en la historia de un grupo de mujeres menonitas que lucha contra los abusos de los hombres de su comunidad y está disponible en Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV.

Otra de las cintas que destacó el talento de Buckley fue 'Secretos Oscuros', donde interpreta a Moll Huntford, una joven que se debate entre la opresión de su familia y la atracción por un forastero sospechoso de asesinato. La película, por la que obtuvo el premio a Mejor actriz revelación en los British Independent Film Awards de 2018, está también en Prime Video.

Pero la carrera de Buckley también se destacó en la TV. La aclamada serie Fargo, la tuvo en su cuarta temporada interpretando enfermera Oraetta MayFlower. Puedes encontrar las 5 temporadas de la serie en DGO, la plataforma streaming de DIRECTV. Además, en 2019, la ganadora del Oscar, participó en Chernobyl, donde interpreta a la esposa del agónico bombero, arrasado por la radiación. Puedes verla en HBO MAX.

Taboo, es otra de las producciones de TV donde la consagrada actriz comparte roles con grandes caras de la industria. El drama ambientado en 1814, es protagonizado por Tom Hardy, quien vuelve de la guerra para preservar el legado de su familia. En esta historia Buckley encarna a Lorna Bow, una actriz de music hall que se convierte en la inesperada aliada del protagonista. Los ocho episodios de la serie están disponibles en DGO.

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