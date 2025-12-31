Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

100 frases de Feliz Año Nuevo 2026 para enviar a la familia, amigos y grupos de WhatsApp

El Año Nuevo 2026 es ideal para transmitir buenos deseos, gratitud y esperanza. Encuentra emotivos mensajes para compartir en WhatsApp con tus seres queridos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    100 frases de Feliz Año Nuevo 2026 para enviar a la familia, amigos y grupos de WhatsApp
    Frases para enviar por Año Nuevo | Composición: Wapa Captura de pantalla -
    100 frases de Feliz Año Nuevo 2026 para enviar a la familia, amigos y grupos de WhatsApp

    El Año Nuevo es el momento perfecto para enviar palabras que transmitan esperanza, gratitud y buenos deseos. Con la llegada del 2026, miles de personas buscan mensajes cortos y emotivos para compartir por WhatsApp. Un saludo oportuno puede fortalecer vínculos y llenar de energía positiva a quienes más queremos. Descubre frases ideales para cada ocasión y persona especial.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿De dónde viene la tradición de comer 12 uvas en Año Nuevo y cuál es el VERDADERO significado de este ritual del 31 de diciembre?

    ¡Feliz Año Nuevo 2026! 100 frases cortas y emotivas para compartir por WhatsApp buenos deseos y energía positiva

    El inicio de un nuevo año siempre trae consigo ilusión, esperanza y la oportunidad de expresar lo que sentimos. Ya sea para la familia, los amigos, el trabajo o esa persona especial, un mensaje oportuno puede marcar la diferencia. A continuación, te compartimos 100 frases originales de Feliz Año Nuevo 2026, ideales para enviar por WhatsApp y comenzar el año con la mejor energía.

    Frases de Feliz Año Nuevo 2026 para la familia

    1. Que el 2026 nos regale salud, unión y muchos momentos para recordar juntos.
    2. Feliz Año Nuevo, que nunca nos falten abrazos, risas y amor en casa.
    3. Que este nuevo año fortalezca aún más nuestra familia.
    4. 2026 llega con nuevas oportunidades para seguir creciendo juntos.
    5. Que cada día del nuevo año esté lleno de paz y bendiciones para todos.
    6. Feliz 2026, gracias por ser siempre mi lugar seguro.
    7. Que el amor que nos une sea aún más fuerte este año.
    8. Un nuevo año para seguir escribiendo nuestra historia familiar.
    9. Que el 2026 nos encuentre más unidos y agradecidos.
    10. Feliz Año Nuevo, que nunca falten motivos para celebrar en familia
    11. Que este año esté lleno de cenas juntos y risas sinceras.
    12. 2026 empieza con el mejor regalo: tenerlos a ustedes.
    13. Que cada meta que soñemos como familia se haga realidad.
    14. Feliz Año Nuevo, que la armonía reine en nuestro hogar
    15. Que el nuevo año nos traiga tranquilidad y muchas alegrías compartidas.
    16. 2026 será mejor porque lo vivimos juntos.
    17. Gracias por ser mi apoyo incondicional. Feliz Año Nuevo.
    18. Que la salud y el amor nos acompañen todo el año.
    19. Un brindis por un año más creciendo en familia.
    20. Feliz 2026, que cada día sea una bendición para todos.
    21. Que este año nos enseñe a valorar aún más lo que tenemos.
    22. Comienza un nuevo año lleno de esperanza para nuestra familia.
    23. Feliz Año Nuevo, que nunca falte el cariño entre nosotros.
    24. 2026 llega con nuevos sueños para cumplir en familia.
    25. Que la felicidad nos encuentre juntos este nuevo año.

    Frases de Año Nuevo 2026 para amigos

    1. Feliz 2026, que este año nos regale más aventuras juntos.
    2. Un nuevo año para seguir sumando recuerdos inolvidables.
    • Que el 2026 venga cargado de risas y buenos momentos.
    • Gracias por estar siempre, feliz Año Nuevo.
    • Que este nuevo año multiplique nuestras alegrías.
    • 2026 empieza mejor porque tengo tu amistad.
    • Brindo por más historias que contar juntos.
    • Feliz Año Nuevo, que nunca falten planes y sonrisas.
    • Que este año nos sorprenda con cosas buenas.
    • 2026 llega con nuevas oportunidades y grandes momentos.
    • Gracias por ser parte de mi vida. Feliz Año Nuevo.
    • Que la buena energía nos acompañe todo el año.
    • Un nuevo año para seguir creciendo como amigos.
    • Feliz 2026, que la amistad siga siendo nuestro mejor regalo.
    • Que este año nos acerque aún más.
    • 2026 será inolvidable si lo vivimos juntos.
    • Que nunca falten razones para celebrar nuestra amistad.
    • Feliz Año Nuevo, vamos por más momentos felices.
    • Que este año cumpla todos tus sueños.
    • 2026 empieza con gratitud por tu amistad.
    • Que la vida nos regale más encuentros.
    • Feliz Año Nuevo, gracias por cada risa compartida.
    • Que este año venga con buenas noticias.
    • 2026 nos espera con nuevas historias.
    • Un brindis por un año lleno de amistad verdadera.
    wapa.pe

    TE INTERESA: Año Nuevo 2025 con estilo: colores de la suerte para tu outfit y su mensaje de buena fortuna

    Frases de Feliz Año Nuevo 2026 para compañeros de trabajo

    1. Feliz 2026, que este año venga lleno de logros compartidos.
    2. Que el nuevo año nos traiga nuevos retos y grandes éxitos.
    3. Gracias por el trabajo en equipo. Feliz Año Nuevo.
    4. Que el 2026 esté lleno de oportunidades profesionales.
    5. Un nuevo año para seguir creciendo juntos.
    6. Feliz Año Nuevo, que no falten los proyectos exitosos.
    7. Que este año nos motive a dar lo mejor de nosotros.
    8. 2026 llega con nuevas metas por alcanzar.
    9. Que el trabajo y la motivación nos acompañen todo el año.
    10. Feliz Año Nuevo, vamos por un año productivo.
    11. Que este año esté lleno de aprendizajes.
    12. 2026 será un año de grandes avances.
    13. Gracias por el compromiso y el esfuerzo diario.
    14. Que el nuevo año nos sorprenda positivamente.
    15. Feliz 2026, que los éxitos se multipliquen.
    16. Un nuevo año para seguir trabajando con entusiasmo.
    17. Que este año nos acerque a nuestras metas profesionales.
    18. Feliz Año Nuevo, que no falten los buenos resultados.
    19. 2026 comienza con nuevos desafíos y oportunidades.
    20. Que el trabajo en equipo siga siendo nuestra fortaleza.
    21. Feliz Año Nuevo, vamos por más logros.
    22. Que este año traiga estabilidad y crecimiento.
    23. 2026 nos invita a seguir avanzando.
    24. Gracias por ser parte del camino laboral.
    25. Que el nuevo año sea de éxito para todos.

    Frases de Año Nuevo 2026 para la persona que te gusta

    1. Feliz 2026, ojalá este año nos acerque más.
    2. Que el nuevo año venga con momentos para compartir contigo.
    3. 2026 empieza y tú ya eres parte de mis mejores deseos.
    4. Feliz Año Nuevo, que este año nos sorprenda juntos.
    5. Que el 2026 nos regale nuevas historias.
    6. Empieza un nuevo año y pienso en ti.
    7. Feliz 2026, ojalá coincidamos más este año.
    8. Que este nuevo año traiga sonrisas compartidas.
    9. 2026 llega con ilusión y ganas de verte más.
    10. Feliz Año Nuevo, que la vida nos acerque.
    11. Que este año nos permita conocernos mejor.
    12. 2026 comienza con buenos deseos… y tú incluido.
    13. Feliz Año Nuevo, que este año sea especial para ti.
    14. Que el nuevo año venga con momentos inesperados.
    15. 2026 trae nuevas oportunidades, ojalá contigo.
    16. Feliz Año Nuevo, que la magia no falte.
    17. Que este año nos regale conversaciones largas.
    18. 2026 empieza con una sonrisa pensándote.
    19. Feliz Año Nuevo, que el destino haga lo suyo.
    20. Que este nuevo año nos sorprenda gratamente.
    21. 2026 llega con esperanza y curiosidad por lo que venga.
    22. Feliz Año Nuevo, que este año nos acerque un poco más.
    23. Que el 2026 traiga momentos que valgan la pena.
    24. Un nuevo año para atrevernos a sentir.
    25. Feliz 2026, ojalá seas parte de mis mejores momentos.
    SOBRE EL AUTOR:
    100 frases de Feliz Año Nuevo 2026 para enviar a la familia, amigos y grupos de WhatsApp
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Liliana Castro Mannarelli DEJA EN SHOCK al reaparecer con actriz de Al Fondo Hay Sitio y presumir su romance

    Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    Expertos advierten sobre franja de silencio sísmico en Chimbote: ¿dónde está la otra zona crítica del Perú?

    ¡DRAMÁTICO GIRO! Louis Vuitton denunció a peruano por venta de productos falsos: Ahora él los demanda por USD 20 millones

    Luciana Fuster quiebra su doloroso silencio tras triste diagnóstico de su hermana con esclerosis múltiple

    Lo más vistos en Ocio

    Horario de los centros comerciales este feriado 1 de enero de 2026: ¿Abrirán Plaza Norte, Jockey Plaza, Real Plaza y otros malls?

    Sedapal confirma CORTE DE AGUA este sábado 27 de diciembre: horarios y lista de distritos afectados

    Senamhi explica por qué Lima registra frío matutino, neblina y alta humedad al cierre de 2025

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios

    Bono por escolaridad para enero 2026: ¿Quiénes serán los beneficiarios de los S/400?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;