100 frases de Feliz Año Nuevo 2026 para enviar a la familia, amigos y grupos de WhatsApp
El Año Nuevo es el momento perfecto para enviar palabras que transmitan esperanza, gratitud y buenos deseos. Con la llegada del 2026, miles de personas buscan mensajes cortos y emotivos para compartir por WhatsApp. Un saludo oportuno puede fortalecer vínculos y llenar de energía positiva a quienes más queremos. Descubre frases ideales para cada ocasión y persona especial.
¡Feliz Año Nuevo 2026! 100 frases cortas y emotivas para compartir por WhatsApp buenos deseos y energía positiva
El inicio de un nuevo año siempre trae consigo ilusión, esperanza y la oportunidad de expresar lo que sentimos. Ya sea para la familia, los amigos, el trabajo o esa persona especial, un mensaje oportuno puede marcar la diferencia. A continuación, te compartimos 100 frases originales de Feliz Año Nuevo 2026, ideales para enviar por WhatsApp y comenzar el año con la mejor energía.
Frases de Feliz Año Nuevo 2026 para la familia
- Que el 2026 nos regale salud, unión y muchos momentos para recordar juntos.
- Feliz Año Nuevo, que nunca nos falten abrazos, risas y amor en casa.
- Que este nuevo año fortalezca aún más nuestra familia.
- 2026 llega con nuevas oportunidades para seguir creciendo juntos.
- Que cada día del nuevo año esté lleno de paz y bendiciones para todos.
- Feliz 2026, gracias por ser siempre mi lugar seguro.
- Que el amor que nos une sea aún más fuerte este año.
- Un nuevo año para seguir escribiendo nuestra historia familiar.
- Que el 2026 nos encuentre más unidos y agradecidos.
- Feliz Año Nuevo, que nunca falten motivos para celebrar en familia
- Que este año esté lleno de cenas juntos y risas sinceras.
- 2026 empieza con el mejor regalo: tenerlos a ustedes.
- Que cada meta que soñemos como familia se haga realidad.
- Feliz Año Nuevo, que la armonía reine en nuestro hogar
- Que el nuevo año nos traiga tranquilidad y muchas alegrías compartidas.
- 2026 será mejor porque lo vivimos juntos.
- Gracias por ser mi apoyo incondicional. Feliz Año Nuevo.
- Que la salud y el amor nos acompañen todo el año.
- Un brindis por un año más creciendo en familia.
- Feliz 2026, que cada día sea una bendición para todos.
- Que este año nos enseñe a valorar aún más lo que tenemos.
- Comienza un nuevo año lleno de esperanza para nuestra familia.
- Feliz Año Nuevo, que nunca falte el cariño entre nosotros.
- 2026 llega con nuevos sueños para cumplir en familia.
- Que la felicidad nos encuentre juntos este nuevo año.
Frases de Año Nuevo 2026 para amigos
- Feliz 2026, que este año nos regale más aventuras juntos.
- Un nuevo año para seguir sumando recuerdos inolvidables.
- Que el 2026 venga cargado de risas y buenos momentos.
- Gracias por estar siempre, feliz Año Nuevo.
- Que este nuevo año multiplique nuestras alegrías.
- 2026 empieza mejor porque tengo tu amistad.
- Brindo por más historias que contar juntos.
- Feliz Año Nuevo, que nunca falten planes y sonrisas.
- Que este año nos sorprenda con cosas buenas.
- 2026 llega con nuevas oportunidades y grandes momentos.
- Gracias por ser parte de mi vida. Feliz Año Nuevo.
- Que la buena energía nos acompañe todo el año.
- Un nuevo año para seguir creciendo como amigos.
- Feliz 2026, que la amistad siga siendo nuestro mejor regalo.
- Que este año nos acerque aún más.
- 2026 será inolvidable si lo vivimos juntos.
- Que nunca falten razones para celebrar nuestra amistad.
- Feliz Año Nuevo, vamos por más momentos felices.
- Que este año cumpla todos tus sueños.
- 2026 empieza con gratitud por tu amistad.
- Que la vida nos regale más encuentros.
- Feliz Año Nuevo, gracias por cada risa compartida.
- Que este año venga con buenas noticias.
- 2026 nos espera con nuevas historias.
- Un brindis por un año lleno de amistad verdadera.
Frases de Feliz Año Nuevo 2026 para compañeros de trabajo
- Feliz 2026, que este año venga lleno de logros compartidos.
- Que el nuevo año nos traiga nuevos retos y grandes éxitos.
- Gracias por el trabajo en equipo. Feliz Año Nuevo.
- Que el 2026 esté lleno de oportunidades profesionales.
- Un nuevo año para seguir creciendo juntos.
- Feliz Año Nuevo, que no falten los proyectos exitosos.
- Que este año nos motive a dar lo mejor de nosotros.
- 2026 llega con nuevas metas por alcanzar.
- Que el trabajo y la motivación nos acompañen todo el año.
- Feliz Año Nuevo, vamos por un año productivo.
- Que este año esté lleno de aprendizajes.
- 2026 será un año de grandes avances.
- Gracias por el compromiso y el esfuerzo diario.
- Que el nuevo año nos sorprenda positivamente.
- Feliz 2026, que los éxitos se multipliquen.
- Un nuevo año para seguir trabajando con entusiasmo.
- Que este año nos acerque a nuestras metas profesionales.
- Feliz Año Nuevo, que no falten los buenos resultados.
- 2026 comienza con nuevos desafíos y oportunidades.
- Que el trabajo en equipo siga siendo nuestra fortaleza.
- Feliz Año Nuevo, vamos por más logros.
- Que este año traiga estabilidad y crecimiento.
- 2026 nos invita a seguir avanzando.
- Gracias por ser parte del camino laboral.
- Que el nuevo año sea de éxito para todos.
Frases de Año Nuevo 2026 para la persona que te gusta
- Feliz 2026, ojalá este año nos acerque más.
- Que el nuevo año venga con momentos para compartir contigo.
- 2026 empieza y tú ya eres parte de mis mejores deseos.
- Feliz Año Nuevo, que este año nos sorprenda juntos.
- Que el 2026 nos regale nuevas historias.
- Empieza un nuevo año y pienso en ti.
- Feliz 2026, ojalá coincidamos más este año.
- Que este nuevo año traiga sonrisas compartidas.
- 2026 llega con ilusión y ganas de verte más.
- Feliz Año Nuevo, que la vida nos acerque.
- Que este año nos permita conocernos mejor.
- 2026 comienza con buenos deseos… y tú incluido.
- Feliz Año Nuevo, que este año sea especial para ti.
- Que el nuevo año venga con momentos inesperados.
- 2026 trae nuevas oportunidades, ojalá contigo.
- Feliz Año Nuevo, que la magia no falte.
- Que este año nos regale conversaciones largas.
- 2026 empieza con una sonrisa pensándote.
- Feliz Año Nuevo, que el destino haga lo suyo.
- Que este nuevo año nos sorprenda gratamente.
- 2026 llega con esperanza y curiosidad por lo que venga.
- Feliz Año Nuevo, que este año nos acerque un poco más.
- Que el 2026 traiga momentos que valgan la pena.
- Un nuevo año para atrevernos a sentir.
- Feliz 2026, ojalá seas parte de mis mejores momentos.