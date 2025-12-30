Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026: 8 rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad

Descubre las cábalas más populares para recibir el Año Nuevo 2026 con buena energía y atraer amor, salud y prosperidad desde la primera noche del año.

La llegada del Año Nuevo no solo marca el cierre de un ciclo, también es el momento ideal para renovar deseos y proyectar lo que queremos atraer. En Perú y otros países, las cábalas se mantienen vigentes como rituales cargados de simbolismo. Desde colores estratégicos hasta acciones precisas antes de medianoche, estas prácticas buscan activar la buena suerte y comenzar el 2026 con energía positiva.

Rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad

1. Comer las 12 uvas

Cada uva representa un mes del año y debe comerse con un deseo en mente. Esta tradición simboliza abundancia y equilibrio emocional. Se recomienda masticarlas con calma y enfocarse en metas realistas para que el ritual tenga un efecto más consciente y positivo durante todo el 2026.

2. Usar ropa interior de color

El color elegido define la intención del año: rojo para el amor, amarillo para el dinero y verde para la salud. Estrenar esta prenda refuerza el simbolismo de empezar de cero. Muchos creen que llevarla desde la medianoche ayuda a atraer aquello que más se desea.

3. Barrer la casa hacia afuera

Este ritual consiste en barrer desde el interior del hogar hacia la puerta principal minutos antes de las doce. La acción representa expulsar malas energías, conflictos y bloqueos del año que termina, dejando el espacio libre para nuevas oportunidades, armonía y bienestar personal.

4. Brindar con el pie derecho

Al momento del brindis, se recomienda adelantar el pie derecho como símbolo de buen inicio. Esta acción representa avanzar con firmeza hacia nuevos objetivos. Es una cábala sencilla, pero muy popular, relacionada con atraer éxito, decisiones acertadas y un camino sin tropiezos.

5. Lanzar monedas en la puerta

Algunas personas lanzan monedas hacia la entrada principal de la casa para llamar a la riqueza. El sonido metálico simboliza la llegada del dinero y la estabilidad. Luego, las monedas se guardan como amuleto para recordar la intención de prosperidad durante el año.

6. Colocar billetes en los zapatos

Antes de la medianoche, se colocan billetes o monedas dentro del calzado. Esta cábala simboliza estabilidad económica y flujo constante de dinero. La idea es iniciar el año “pisando” la abundancia, recordando la importancia de valorar y administrar bien los recursos.

7. Escribir y quemar lo negativo

Consiste en anotar miedos, errores o situaciones que se desean dejar atrás y luego quemar el papel con cuidado. Este acto simbólico ayuda a cerrar ciclos emocionales, liberar cargas y empezar el nuevo año con una sensación de alivio y renovación interna.

8. Mirarse al espejo tras las campanadas