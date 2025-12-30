Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, martes 30 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026: 8 rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad

Descubre las cábalas más populares para recibir el Año Nuevo 2026 con buena energía y atraer amor, salud y prosperidad desde la primera noche del año.

    Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026: 8 rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad
    Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026. | Composición Wapa | Pinterest
    Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026: 8 rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad

    La llegada del Año Nuevo no solo marca el cierre de un ciclo, también es el momento ideal para renovar deseos y proyectar lo que queremos atraer. En Perú y otros países, las cábalas se mantienen vigentes como rituales cargados de simbolismo. Desde colores estratégicos hasta acciones precisas antes de medianoche, estas prácticas buscan activar la buena suerte y comenzar el 2026 con energía positiva.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Enero 2026 trae feriado largo en Perú: conoce qué día cae y quiénes descansan cuatro días

    Rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad

    1. Comer las 12 uvas

    Cada uva representa un mes del año y debe comerse con un deseo en mente. Esta tradición simboliza abundancia y equilibrio emocional. Se recomienda masticarlas con calma y enfocarse en metas realistas para que el ritual tenga un efecto más consciente y positivo durante todo el 2026.

    2. Usar ropa interior de color

    El color elegido define la intención del año: rojo para el amor, amarillo para el dinero y verde para la salud. Estrenar esta prenda refuerza el simbolismo de empezar de cero. Muchos creen que llevarla desde la medianoche ayuda a atraer aquello que más se desea.

    3. Barrer la casa hacia afuera

    Este ritual consiste en barrer desde el interior del hogar hacia la puerta principal minutos antes de las doce. La acción representa expulsar malas energías, conflictos y bloqueos del año que termina, dejando el espacio libre para nuevas oportunidades, armonía y bienestar personal.

    4. Brindar con el pie derecho

    Al momento del brindis, se recomienda adelantar el pie derecho como símbolo de buen inicio. Esta acción representa avanzar con firmeza hacia nuevos objetivos. Es una cábala sencilla, pero muy popular, relacionada con atraer éxito, decisiones acertadas y un camino sin tropiezos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Año escolar 2026: esta es la FECHA LÍMITE para matricular a niños que cumplan 3 años en educación inicial

    5. Lanzar monedas en la puerta

    Algunas personas lanzan monedas hacia la entrada principal de la casa para llamar a la riqueza. El sonido metálico simboliza la llegada del dinero y la estabilidad. Luego, las monedas se guardan como amuleto para recordar la intención de prosperidad durante el año.

    6. Colocar billetes en los zapatos

    Antes de la medianoche, se colocan billetes o monedas dentro del calzado. Esta cábala simboliza estabilidad económica y flujo constante de dinero. La idea es iniciar el año “pisando” la abundancia, recordando la importancia de valorar y administrar bien los recursos.

    7. Escribir y quemar lo negativo

    Consiste en anotar miedos, errores o situaciones que se desean dejar atrás y luego quemar el papel con cuidado. Este acto simbólico ayuda a cerrar ciclos emocionales, liberar cargas y empezar el nuevo año con una sensación de alivio y renovación interna.

    8. Mirarse al espejo tras las campanadas

    Mirarse al espejo durante los primeros minutos del año simboliza reconciliación personal y autoestima. Esta cábala busca reforzar la conexión con uno mismo, aceptarse y proyectar seguridad. Muchos creen que ayuda a atraer relaciones sanas y decisiones más conscientes.

    Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026: 8 rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

