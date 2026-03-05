Wapa.pe
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

URGENTE | Corte de luz este viernes 6 de marzo hasta por 9 horas ¿qué distritos se quedarán sin electricidad?

El 6 de marzo de 2026, diferentes distritos del Perú se quedarán sin luz hasta por 9 horas. ¿Está el tuyo?

    ¡Atención, ciudadanos! Este viernes 6 de marzo de 2026 se realizará un corte de luz programado que afectará a diversos distritos del país. La interrupción del servicio eléctrico podría extenderse hasta por 9 horas en algunos sectores. En esta nota te contamos todos los detalles sobre las zonas comprometidas y los horarios establecidos.

    Anuncian corte de luz este 6 de marzo: zonas afectadas y horario de restablecimiento

    A través de su página web oficial, la empresa eléctrica Hidrandina informó que la suspensión del suministro se debe a la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, los cuales incluyen el reemplazo de estructuras, reubicación de equipos y otras labores necesarias para mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

    Frente a este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, como desconectar los aparatos eléctricos, evitar abrir la refrigeradora con frecuencia y procurar no gastar innecesariamente la batería de los dispositivos móviles. A continuación, revisa las zonas que se verán afectadas:

    La Libertad

    Huanchaco - Zonas afectadas: Sec. Bella Mar - Huanchaquito Bajo: Dean Saavedra cdra. 3; Piura cdra. 3; carretera Huanchaco km 12, Mzas A, B, C, D, F, G. Sec. Bella Mar: Piura cdra. 2, mza A; San Jorge cdra. 2, G10, s/n; Mzas A, B, D, E, F, G, H, I, Pje San Jorge s/n; Pje San Pedro s/n. AA. HH. Huanchaquito Bajo: Huanchaquito Bajo 0000, 0E, S/N; Dean Saavedra 0015, cdra. 1, mza B, D; Las Palmeras cdra. 5; Piura 0004, cdras 2, 3, 5, Lote A; Mzas A, B, C, D, E, I. Sec. Cruce Huanchaco: Au Huanchaquito Bajo 0000; Dean Saavedra s/n; Piura s/n; mza D. AA. HH. Huanchaquito Bajo 1 Etapa: Piura cdra. 3, Piura con Rivera; Mzas A, B, D, E.

    Horario de corte y restablecimiento: desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

    Florencia de Mora - Zonas afectadas: PP. JJ. Florencia de Mora: Ca. 09 de Mayo cdras 3, 4; Ca. 12 de Febrero cdras 5, 6, 7; Ca. 17 de Agosto cdras 5, 6; Ca. 17 de Diciembre cdras 1, 3, 4, 5; Ca. 26 de Setiembre cdra. 3; Ca. 31 de Enero cdras 3, 4; Ca. Los Laureles mza 26, cdras 6, 7; Mzas 26, 27, B; Pje Mochica cdras 1, 7; Pje. Los Laureles cdra. 7.

    Horario de corte y restablecimiento: desde las 2:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

    Cascas - Zonas afectadas: Cascas, Cosiete, Palmira, El Cruce, Cojitambo, Punta Moreno, Salitre, Baños Chimú, San Martín, Platanar, Pampa de San Isidro, Ochape, Huabalito y anexos.

    Horario de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

    wapa.pe

    Áncash

    Huacachi / Huari: Huacachi, Cuchos, Vioc, San Jorge, Ococoha, Tarapacá y anexos.

    Horario de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

    Rapayán: Cochapampa, Marcash, San Roque de Chunas, Cunrunyac y Tactabamba.

    Horario de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

