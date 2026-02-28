Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este domingo 1 de marzo, que durará hasta 8 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados
    Corte de luz este domingo 1 de marzo, según Hidrandina.
    ¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, un corte de luz programado para este domingo 1 de marzo de 2026. La compañía, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, informó que realizará trabajos de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura del sistema y reubicación de subestaciones de distribución energética.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sismo de 5.0 en Lima NO FUE un temblor común: presidente del IGP explica INUSUAL fenómeno durante remezón

    En ese marco, Hidrandina exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio, que podría extenderse hasta por 8 horas. Según su más reciente reporte, el corte de energía del 1 de marzo se efectuará en distritos del departamento de Áncash. A continuación, te presentamos las zonas afectadas:

    Ancash (Chimbote)

    • Zonas afectadas: Cucardas, San miguel, Ampliación San Miguel, La Victoria (Mz. K a la Z), Dos de Mayo, San Francisco de Asis, 7 de Febrero, Monte Chimbote, El Progreso, Miraflores Alto (Mz.  K, M, O, U X), Santa Rosa, El Paraíso y Nuevo Amanecer, La Campiña Km 3 ½, Monte Chimbote, La campiña San José km31/2 Etapa, C.P. San José, Santa Clemencia, la Esperanza baja, la Unión, Cesar Vallejo, Miramar Alto, 2 de Mayo, San Francisco de Asís, 21 de Abril, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Carmen, El Porvenir, KM 1 LA CAMPIÑA, Los Sauces, La Campiña Monte Chimbote, El Progreso, 16 de Diciembre, Esperanza Baja, Santa Cruz, Comité Vecinal 51 y Los Girasoles, 21 de Abril, San Isidro, San Francisco de Asís, Miramar Alto y Bajo, Ciudad de Dios, Miraflores I Zona, Magdalena Nueva, 12 de Octubre y Dos de Mayo (Mz. A y J), PP.JJ 02 de Junio, Pueblo Libre.
    • También, se encuentra la zona de, Victor Raúl, Comité Vecinal 50 y 52, Barrio Fiscal N° 5, Manuel Arévalo, Ricardo Palma, Villa Madrid, Balanza, Magdalena Nueva, Bolívar Alto, Bolívar Bajo, Miramar Alto, Centro Cívico, Centro Cercado Ramón Castilla y Laderas del Norte (Essalud). Centro Cercado (Mz. 17, 22, 32, 42, 43, 44, 53, 57, Av. Jose Gálvez Cdras 3 al 6, Av. Pardo Cdras 1, 5 al 7, Jr. Alfonso Ugarte Cdras 1, 4 al 7, Jr. Bolognesi Cdra. 1, Jr. Elías Aguirre Cdras 3 al 7, Jr. Enrique Palacios Cdras 4 al 8, Jr. Espinar Cdras 1, 4 al 7, Jr. Guillermo Moore Cdras 1 al 6, Jr. Jose Olaya Cdras. 1, 4 al 7, Jr. Leoncio Prado Cdras 1, 4 al 7, Jr. Manuel Ruiz Cdras 3 al 7, Jr. Villavicencio Cdras 3 al 6, Jr. Saenz Peña Cdras 1 al 7, Jr. Malecón Grau Cdras 1 y 2), La Caleta, Ramón Castilla, El Acero, Antúnez de Mayolo, Huanchaquito, Manuel Seoane (MZ. A y B), Balanza (Mz. A, F, Jr. Pizarro Cdra. 1), Bolívar Bajo (Mz. C, F al J, L al N, Jr. Derteano Cdra. 1, Jr. Elías Aguirre, Villavicencio y Enrique Palacios Cdras 7 al 9, Jr. Francisco Pizarro y Jose Olaya Cdras 1, 3 al 5, Jr. Garcilazo Vega Cdras 2 y 3, Jr. Guillermo Moore y Saenz Peña Cdra. 7) y Barrio Fiscal (Mz. 37, 47, 57, Jr. Saenz Peña Cdras 4, 6 y 8) 
    • Hora de corte: desde las 08:00 a.m. a 04:00 p.m
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Parte del techo se desploma en Mall Aventura Bellavista por presunta fuga de agua

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    Asimismo, la compañía precisó que estas acciones responden a un plan de mantenimiento técnico que busca optimizar el sistema eléctrico en el norte del país, reforzar la infraestructura y minimizar posibles fallas o cortes inesperados en el suministro a largo plazo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Reportero asombra al difundir foto delantera del vehículo de Adrián Villar cuando ocurrió accidente contra Lizeth Marzano

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¡Sin agua por 12 horas! Sedapal confirma corte de agua este 28 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

    Sismo de 5.0 en Lima NO FUE un temblor común: presidente del IGP explica INUSUAL fenómeno durante remezón

    Marisel Linares hace IMPENSADA SOLICITUD a fiscalía tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villa

    Lo más vistos en Ocio

    Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio

    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Hermano de Lizeth Marzano recibe amenazas por buscar justicia contra Andrián Villar

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;