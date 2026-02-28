¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este domingo 1 de marzo , que durará hasta 8 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, un corte de luz programado para este domingo 1 de marzo de 2026. La compañía, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, informó que realizará trabajos de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura del sistema y reubicación de subestaciones de distribución energética.

En ese marco, Hidrandina exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio, que podría extenderse hasta por 8 horas. Según su más reciente reporte, el corte de energía del 1 de marzo se efectuará en distritos del departamento de Áncash. A continuación, te presentamos las zonas afectadas:

Ancash (Chimbote)

Cucardas, San miguel, Ampliación San Miguel, La Victoria (Mz. K a la Z), Dos de Mayo, San Francisco de Asis, 7 de Febrero, Monte Chimbote, El Progreso, Miraflores Alto (Mz. K, M, O, U X), Santa Rosa, El Paraíso y Nuevo Amanecer, La Campiña Km 3 ½, Monte Chimbote, La campiña San José km31/2 Etapa, C.P. San José, Santa Clemencia, la Esperanza baja, la Unión, Cesar Vallejo, Miramar Alto, 2 de Mayo, San Francisco de Asís, 21 de Abril, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Carmen, El Porvenir, KM 1 LA CAMPIÑA, Los Sauces, La Campiña Monte Chimbote, El Progreso, 16 de Diciembre, Esperanza Baja, Santa Cruz, Comité Vecinal 51 y Los Girasoles, 21 de Abril, San Isidro, San Francisco de Asís, Miramar Alto y Bajo, Ciudad de Dios, Miraflores I Zona, Magdalena Nueva, 12 de Octubre y Dos de Mayo (Mz. A y J), PP.JJ 02 de Junio, Pueblo Libre. También, se encuentra la zona de, Victor Raúl, Comité Vecinal 50 y 52, Barrio Fiscal N° 5, Manuel Arévalo, Ricardo Palma, Villa Madrid, Balanza, Magdalena Nueva, Bolívar Alto, Bolívar Bajo, Miramar Alto, Centro Cívico, Centro Cercado Ramón Castilla y Laderas del Norte (Essalud). Centro Cercado (Mz. 17, 22, 32, 42, 43, 44, 53, 57, Av. Jose Gálvez Cdras 3 al 6, Av. Pardo Cdras 1, 5 al 7, Jr. Alfonso Ugarte Cdras 1, 4 al 7, Jr. Bolognesi Cdra. 1, Jr. Elías Aguirre Cdras 3 al 7, Jr. Enrique Palacios Cdras 4 al 8, Jr. Espinar Cdras 1, 4 al 7, Jr. Guillermo Moore Cdras 1 al 6, Jr. Jose Olaya Cdras. 1, 4 al 7, Jr. Leoncio Prado Cdras 1, 4 al 7, Jr. Manuel Ruiz Cdras 3 al 7, Jr. Villavicencio Cdras 3 al 6, Jr. Saenz Peña Cdras 1 al 7, Jr. Malecón Grau Cdras 1 y 2), La Caleta, Ramón Castilla, El Acero, Antúnez de Mayolo, Huanchaquito, Manuel Seoane (MZ. A y B), Balanza (Mz. A, F, Jr. Pizarro Cdra. 1), Bolívar Bajo (Mz. C, F al J, L al N, Jr. Derteano Cdra. 1, Jr. Elías Aguirre, Villavicencio y Enrique Palacios Cdras 7 al 9, Jr. Francisco Pizarro y Jose Olaya Cdras 1, 3 al 5, Jr. Garcilazo Vega Cdras 2 y 3, Jr. Guillermo Moore y Saenz Peña Cdra. 7) y Barrio Fiscal (Mz. 37, 47, 57, Jr. Saenz Peña Cdras 4, 6 y 8)

Hora de corte: desde las 08:00 a.m. a 04:00 p.m

Recomendaciones ante el corte de luz programado

La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.