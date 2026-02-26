Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

¡INDIGNACIÓN TOTAL! Hermano de Lizeth Marzano recibe amenazas por buscar justicia contra Andrián Villar

Gino Marzano revela mensaje anónimo sobre el caso de su hermana Lizeth y Magaly Medina reacciona indignada. Marisel Linares no acudió a citación policial.

    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Hermano de Lizeth Marzano recibe amenazas por buscar justicia contra Andrián Villar
    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Hermano de Lizeth Marzano recibe amenazas por buscar justicia contra Andrián Villar

    La tragedia que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano continúa generando repercusiones mediáticas y legales. Esta vez, Gino Marzano apareció en televisión junto a su abogado para exponer nuevos elementos del caso y denunciar presuntas presiones externas.

    La participación se dio en el programa conducido por Magaly Medina, donde el hermano de la víctima reveló que recibió un mensaje anónimo que, según interpreta, estaría relacionado con el entorno de la periodista Marisel Linares, propietaria del vehículo involucrado en el atropello.

    Mensaje anónimo genera sospechas y desata reacción de Magaly Medina

    Durante la entrevista televisiva, Gino Marzano contó que el mensaje llegó directamente a su cuenta de Instagram y le pedía no involucrar a terceros en el proceso. Para él, el contenido haría referencia a la comunicadora vinculada al caso.

    “Hoy recibí un mensaje anónimo diciéndome ‘Gino, no metas a terceras personas que no tienen nada que ver’. A esa persona que me escribió a mi Instagram… aduciendo a la periodista”, señaló.

    La revelación provocó la inmediata reacción de Magaly Medina, quien expresó su indignación y cuestionó la idea de que existan personas ajenas a los hechos.

    “¿Cuáles personas que no tienen nada qué ver? Si todos están ahí. Tú tienes el poder de decisión cuando decides avalar un hecho como este, cuando decides encubrir un tema como este, tú eres el que decide”, dijo la conductora.

    “Nadie le dijo a la influencer que ocultara a su novio en su casa ni al papá que lo permitiera. No estás metiendo a terceras personas, son los protagonistas principales de todo este drama y tienen que ahora cargar con las consecuencias de sus decisiones”, agregó la periodista.

    Ausencia de Marisel Linares en diligencia policial complica el caso

    En paralelo, la investigación sumó un nuevo elemento tras conocerse que Marisel Linares no acudió a la citación policial programada dentro de las diligencias preliminares por el accidente ocurrido en San Isidro.

    De acuerdo con las primeras indagaciones, el atropello habría sido provocado por Adrián Villar Chirinos, hijastro de la periodista, mientras la deportista realizaba ejercicio en la zona de El Golf. Las autoridades buscan determinar responsabilidades penales en torno a los hechos.

    La ausencia de la comunicadora —sin una justificación formal presentada— podría derivar en su incorporación dentro de la investigación por presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, según adelantó la defensa legal de la familia Marzano.

    La abogada de los deudos cuestionó públicamente su conducta: “Lo que entendemos es que no está colaborando con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, señaló, confirmando que solicitarán nuevas medidas para garantizar su declaración ante las autoridades.

    El caso continúa en desarrollo mientras la familia de Lizeth Marzano exige justicia y el avance de las investigaciones para esclarecer responsabilidades en una tragedia que ha conmocionado al país.

