Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 1 de marzo por hasta 12 horas: horarios y distritos afectados
¡A preparar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 1 de marzo se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.
Corte de agua 1 de marzo
Ate - sector 175
- Zonas vulneradas: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas Sector I, A.H. Micaela Bastidas Sector IV, A.H. Los Portales de Puruchuco, APV Las Cascadas de Javier Prado, APV Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado, Asoc. Parque Industrial Asesor 1.ª y 3.ª etapa, Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domingo, Urb. Mayorazgo 3.ª etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte Sector E y Sector G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
Ate - sector 177
- Zonas vulneradas: A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola.
- Hora de corte y restablecimiento: desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante:Ten a la mano tu número de suministro