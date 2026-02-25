Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

La disposición sanitaria del Minsa no se limita a atender los efectos de El Niño Costero , sino que fija criterios de aplicación permanente para afrontar las altas temperaturas.

La nueva normativa sanitaria del Estado peruano no se enfoca únicamente en responder a los efectos inmediatos de El Niño Costero, sino que plantea criterios de aplicación permanente para hacer frente a las altas temperaturas, un fenómeno que ya ha cobrado vidas en el país.

El Gobierno del Perú oficializó la Resolución Ministerial N.° 150-2026-MINSA, mediante la cual se establece un marco técnico y normativo destinado a mitigar el impacto del cambio climático y del calor extremo en la salud de la población. La disposición fue publicada el 21 de febrero en el diario oficial El Peruano y busca preparar al sistema sanitario nacional ante episodios de temperaturas extremas que vienen marcando récords tanto en el Perú como a nivel global.

En diálogo con Infobae Perú, el especialista en Salud Pública Marco Almerí precisó que la resolución trasciende el contexto del fenómeno climático actual y se proyecta como una guía estructural de largo plazo. “No es solo para el Niño costero; es una respuesta global al incremento sostenido de la temperatura, que no se va a ir y que exige preparar al sistema de salud y a la sociedad”, afirmó.

Récords de calor y un escenario preocupante

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el año 2024 se convirtió en el más caluroso jamás registrado, con una temperatura media global 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales. En el territorio peruano, varias regiones amazónicas superaron los 40 °C, mientras que zonas andinas alcanzaron temperaturas superiores a los 30 °C.

En Lima Metropolitana, se registraron hasta 36 días consecutivos con temperaturas anómalas, con desviaciones de hasta +6,9 °C frente a los promedios históricos. El documento del Ministerio de Salud advierte que el país figura entre los más vulnerables del mundo, debido a factores socioambientales, desigualdad estructural y altos niveles de exposición de la población.

La norma recuerda además que durante la ola de calor de 2016 en Piura fallecieron ocho niños por un posible golpe de calor. Entre 2021 y 2023, se atendieron 1.828 pacientes por esta causa, con un incremento del 48 % solo en 2023 respecto a los dos años anteriores.

Las proyecciones hacia 2050 son aún más alarmantes: regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Tumbes, Piura y Lambayeque podrían enfrentar más de 200 días mortales por calor al año, mientras que la Amazonía superaría los 300 días anuales con temperaturas peligrosas para la salud y la vida humana.

Un nuevo marco para el sistema de salud

Marco Almerí subrayó la importancia de esta resolución al señalar que “Es la primera norma técnica que aborda de manera integral las consecuencias del cambio climático y el incremento de la temperatura ambiental sobre la salud de las personas”. Según explicó, hasta ahora no existía un lineamiento que orientara de forma articulada a las instituciones públicas y privadas frente a este tipo de riesgos.

“La norma técnica describe lo que está pasando a nivel global y local: incremento de la temperatura del mar, del aire y de la corteza terrestre. Todo ello lleva a un aumento sostenido de la temperatura promedio de la Tierra, que ya se ha elevado en 1,5 °C respecto a la época preindustrial”, detalló.

El documento incorpora seis ejes centrales: fortalecimiento de la vigilancia en salud pública; capacitación especializada del personal sanitario; promoción de la salud y comunicación preventiva; desarrollo de capacidades institucionales e interinstitucionales; impulso a la innovación y la investigación; y una mejor gestión de recursos para la atención durante episodios de calor extremo.

Uno de los puntos más relevantes, según el especialista, es la obligación de registrar adecuadamente los casos asociados al calor. “Muchos pacientes llegan a emergencias por golpe de calor, pero en la historia clínica se consigna otra causa, como deshidratación o insuficiencia cardíaca descompensada. Esta norma técnica nos pide registrar correctamente estos casos para comprender la verdadera magnitud del problema”, enfatizó.