Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ESCALOFRIANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

El experto alertó que el aumento de la temperatura del mar ya alcanza un nivel moderado y que, si las autoridades no adoptan medidas preventivas, las consecuencias humanas y económicas serán cada vez mayores.

Abraham Levy, reconocido en el país como el “hombre del tiempo”, alertó que El Niño Costero ya se encuentra activo y avanza con rapidez, lo que incrementa el riesgo de impactos severos si no se toman medidas oportunas. El especialista fue enfático al señalar que “El Niño Costero está con nosotros; está creciendo y lo está haciendo rápido”.

En ese contexto, Levy advirtió que, si el gobierno nacional encabezado por José María Balcázar, junto con las autoridades regionales y locales, no colocan la gestión climática como una prioridad, será el propio escenario climático el que los obligue a reaccionar en medio de emergencias, con un alto costo humano y económico.

Severa advertencia por el Fenómeno El Niño

El analista explicó que la población ya empieza a sentir los efectos de un fenómeno que aún podría intensificarse. En ese sentido, remarcó que la gestión del riesgo climático también tiene una dimensión política y cuestionó la falta de acción de anteriores gobiernos: “Esto también es política. Pero de la útil. Manos a la obra. Los Niños —entre sus estragos— acumulan una larga lista de políticos indolentes”. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a asumir un rol activo en la protección del país, desde sus propias posibilidades.

Respecto a las lluvias intensas registradas en diversas provincias de la costa, Levy precisó que se trata de un comportamiento típico del desarrollo de El Niño Costero. Detalló que las elevadas temperaturas superficiales del mar favorecen la formación de tormentas marinas, principalmente frente a la costa de Ecuador y el norte del Perú, desde Tumbes hasta el Alto Piura, y en menor grado en Lambayeque.

De acuerdo con sus reportes, tanto el aumento del caudal de los ríos como las precipitaciones en el norte del país se mantienen muy por encima de los niveles habituales para esta temporada.

Información de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú (DHN) respalda este escenario. La estación oceanográfica de Talara registró por primera vez, el 19 de febrero, una temperatura superficial del mar de 29 °C, más de 6 °C por encima de lo normal. En Paita, en tanto, se alcanzaron casi 27 °C, es decir, 3,5 °C por encima del promedio histórico. Levy indicó que, por ahora, el calentamiento costero más intenso se mantiene confinado hasta Lambayeque.

En su análisis técnico, elaborado a partir de datos satelitales del sistema GHRSST de la NASA, el especialista señaló que los vientos continuarán débiles hasta aproximadamente el 26 de febrero, lo que podría favorecer un mayor calentamiento y abrir una ventana de potenciamiento hacia la costa centro y sur del país.

Además, adelantó que a inicios de marzo se prevé una variación en el comportamiento de los vientos y recordó que las condiciones actuales corresponden a un evento de intensidad moderada. Añadió que el fenómeno de La Niña en el Pacífico central se encuentra en proceso de debilitamiento y que, según el monitoreo internacional, se proyecta una transición hacia condiciones de El Niño a mediados de año.

Las advertencias de Levy coinciden con la evaluación oficial de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, que declaró recientemente el estado de “alerta de El Niño Costero” tras detectar un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano.