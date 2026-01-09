Miles de familias en distintas regiones enfrentarán un aumento mensual en el recibo del servicio , mientras usuarios y gremios exigen la suspensión del cobro.

Los hogares de Lima, Callao y otras 31 ciudades percibirán este mes un aumento en sus recibos por el servicio de agua potable. Según información de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), la nueva tarifa establece que los usuarios domésticos asumirán, en promedio, un pago adicional mensual de S/ 7.70.

Este ajuste se sustenta en la aplicación del Decreto Legislativo 1620 y alcanza no solo a viviendas, sino también a comercios, industrias y entidades del Estado. Carlos Eduardo Zúñiga, representante de la Asociación de Consumidores Elegir Perú, indicó que la decisión ha generado inquietud debido a la falta de claridad respecto al uso que se dará a los recursos adicionales que recibirán las empresas prestadoras.

“Para la mayoría de ciudadanos, esto realmente es un impacto y el Estado ha debido ser responsable y estratégico para que la implementación no represente una carga injustificada”, declaró a Panamericana.

El especialista cuestionó que la información difundida oficialmente no precise el destino de los fondos ni las mejoras específicas que se implementarían en el servicio.

El aumento no solo se reflejará en los recibos de agua, sino que también podría repercutir en el precio de bienes y servicios ofrecidos por comercios, además de elevar los costos operativos en el sector público.

¿Cómo se aplicaría el nuevo cobro del agua?

El nuevo esquema tarifario señala que los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 mil litros al mes deberán abonar S/ 7.70 adicionales. De este modo, una familia que anteriormente pagaba S/ 50 mensuales pasará a recibir un recibo de S/ 57.70.

Sin embargo, no se ha detallado cómo variará el impacto para quienes registren consumos menores o mayores, ni se han anunciado mecanismos de ajuste o compensación dirigidos a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Desde la asociación, su representante consideró que la medida debería ser suspendida y solicitó que se “reestructure”.

“Que se posponga [...]. Y si no se logra hacer eso, que haya un compromiso a nivel comunicacional de hacernos llegar las razones, los criterios para hacer los cálculos y la manera en que se va a hacer la implementación”, afirmó.

En la misma línea, Rolando Piskulich, presidente del Comité de Usuarios de Agua Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), manifestó su rechazo a la decisión adoptada por Sedapal y criticó la ausencia de un proceso regulatorio adecuado. Piskulich calificó el incremento como excesivo frente a la inflación del año previo y advirtió que no existiría sustento económico ni técnico suficiente para justificarlo.

El gremio industrial pidió una reunión urgente con el Ministerio de Vivienda y Sedapal para revisar la medida. Desde la SNI alertaron que el aumento podría trasladarse a los precios finales para los consumidores y afectar la generación de empleo, debido al mayor costo que asumirán las empresas.