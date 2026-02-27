Testigo clave que auxilió a Lizeth Marzano revela sus últimos minutos: "Aún estaba viva, aún respiraba"

Una joven ofreció un testimonio detallado sobre los instantes finales de Lizeth Marzano tras ser atropellada por Adrián Villar . De acuerdo con su relato, la deportista agonizaba y se aferraba a la vida mientras aguardaba la llegada de ayuda.

Ante las cámaras de Latina, una testigo del atropello que sufrió la deportista Lizeth Marzano relató que, luego del impacto, la joven presentaba serias dificultades para respirar. No obstante, con el paso de los minutos, perdió la vida debido a que no recibió auxilio oportuno.

Cabe recordar que la Policía Nacional del Perú ejecutó la detención preliminar de Adrián Villar, quien es investigado por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

Testigo relata los últimos minutos de Lizeth Marzano

En una reciente conversación con un reportero de Latina, la testigo describió cómo fueron los instantes finales de la deportista tras ser atropellada en San Isidro. Según indicó, Lizeth Marzano permaneció en estado crítico durante varios minutos.

“Salí al balcón y vi a la chica tirada en una posición que no es la que está ahí, pero sí estaba de manera como de costado. Y la chica solita se mueve boca abajo, pero ella respiraba demasiado fuerte, muy profundo. Después tratan de auxiliarle las personas, empiezan a acercarse y como que la quieren poner nuevamente en esa posición porque se ahogaba con su sangre“, expresó frente a cámaras.

En esa misma línea, la testigo precisó que la atención de emergencia se habría demorado más de 20 minutos, pese a la cercanía de centros médicos al lugar del accidente.