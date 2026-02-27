Revisa si tu distrito será uno de los afectados por el corte de agua anunciado por Sedapal para este sábado 28 de febrero, debido a labores de mantenimiento en el sistema de distribución.

Sedapal informó que este sábado 28 de febrero habrá un corte programado de agua en varios distritos de Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que el servicio se interrumpirá debido a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.

¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este sábado 28 de febrero?

La Molina

Horario del corte: Desde las 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Desde las 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Zonas afectadas: Matazango, Conjunto Residencial El Parque de Monterrico I y II, Asociación FAP José Quiñones, avenida Jorge Chávez.

Matazango, Conjunto Residencial El Parque de Monterrico I y II, Asociación FAP José Quiñones, avenida Jorge Chávez. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 191.

Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.

P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 343.

Ate

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret.

A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176.

Sedapal precisó que la suspensión del servicio se debe a trabajos técnicos orientados a optimizar el abastecimiento, como la limpieza de reservorios, mantenimiento de redes y empalmes en la infraestructura hidráulica. Estas labores tienen como objetivo asegurar la continuidad del suministro y mejorar la calidad del agua para los usuarios.