¡Sin agua por 12 horas! Sedapal confirma corte de agua este 28 de febrero: revisa si tu distrito está afectado
Sedapal informó que este sábado 28 de febrero habrá un corte programado de agua en varios distritos de Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que el servicio se interrumpirá debido a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.
¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este sábado 28 de febrero?
La Molina
- Horario del corte: Desde las 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Matazango, Conjunto Residencial El Parque de Monterrico I y II, Asociación FAP José Quiñones, avenida Jorge Chávez.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 191.
Comas
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 343.
Ate
- Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
- Áreas afectadas: A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 176.
Sedapal precisó que la suspensión del servicio se debe a trabajos técnicos orientados a optimizar el abastecimiento, como la limpieza de reservorios, mantenimiento de redes y empalmes en la infraestructura hidráulica. Estas labores tienen como objetivo asegurar la continuidad del suministro y mejorar la calidad del agua para los usuarios.
Asimismo, la entidad indicó que, si se presentan demoras en el restablecimiento, los ciudadanos pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para obtener información actualizada, teniendo a la mano su número de suministro.