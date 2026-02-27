Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Alerta roja en el río Rímac: crecida amenaza zonas cercanas y Senamhi pide alejarse de inmediato

El flujo del afluente llegó a 41.23 metros cúbicos por segundo en la estación San Mateo, un registro que advierte un elevado riesgo de desbordamientos e inundaciones, según el Senamhi.

    El Instituto Nacional de Defensa Civil declaró alerta roja ante el aumento significativo del caudal del río Rímac, una situación que incrementa el peligro de desbordes e inundaciones en áreas próximas a su cauce. La medida responde a informes técnicos que advierten que el afluente ha alcanzado niveles críticos, por lo que se instó a la ciudadanía a mantenerse alejada de las riberas y acatar las recomendaciones oficiales.

    La advertencia se apoya en datos del Senamhi, que precisó que la estación hidrológica de San Mateo registró un caudal de 41.23 m³/s a las 18:00 horas, cifra que lo coloca dentro del umbral rojo. Este escenario supone una elevada probabilidad de desbordamientos, con posibles efectos sobre zonas pobladas y áreas agrícolas ubicadas en sectores bajos.

    Riesgos y posibles áreas afectadas

    Según el informe técnico, el nivel rojo no solo alerta sobre inundaciones, sino también sobre erosión de las márgenes y daños a infraestructuras emplazadas dentro o cerca del cauce. Los especialistas advierten que estos impactos podrían manifestarse con rapidez debido al carácter súbito del incremento del caudal, catalogado como de muy corto plazo.

    Entre las localidades con potencial afectación se mencionan Rucutupe, Verrugas, Esquina Songos, Santa Rosa de Pucshama, Monterrico, Huaripampa y Ocatara, todas dentro del área de influencia del río. Las autoridades recomendaron a los residentes mantenerse informados a través de canales oficiales y preparar medidas preventivas ante una eventual emergencia.

    Alerta roja en el Rímac

    El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó que el registro corresponde a un nivel de peligro máximo, lo que implica que el caudal ha superado los límites críticos establecidos para el monitoreo hidrológico. En este contexto, podrían producirse desbordes con consecuencias inmediatas en zonas ribereñas, además de afectaciones a infraestructura y vías cercanas.

    Las autoridades señalaron que el reporte se actualiza de manera permanente y que la vigilancia continuará mientras esté vigente la alerta, con el fin de detectar variaciones del caudal y emitir avisos oportunos si la situación evoluciona.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

