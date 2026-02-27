La defensa de Adrián Villar presentó su carta de renuncia ante la Fiscalía de San Isidro-Lince sin detallar los motivos y pidió designar nuevo abogado.

Mediante un documento enviado a la Fiscalía de San Isidro–Lince, el abogado Jefferson Moreno Nieves informó su decisión de apartarse de la defensa de Adrián Villar, quien es investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera el pasado martes 17 de febrero en San Isidro. En la carta, además, se solicita que el investigado sea notificado para que pueda designar a un nuevo abogado dentro de un plazo razonable.

Abogado de Adrián Villar renuncia a su defensa tras su detención por caso Lizeth Marzano

El documento fue ingresado ante el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince y lleva la firma de Moreno Nieves, junto a Miguel Campos Maldonado y Edwin Torres Izquierdo. En el escrito, los abogados precisan que asumieron la defensa desde el 19 de febrero y que las razones de su apartamiento no pueden ser reveladas debido al secreto profesional.

Asimismo, se detalla que, pese a su renuncia, el equipo legal participará en las diligencias fijadas para los días 26, 27 y 28 de febrero, con el fin de que Villar no quede desprotegido durante actuaciones ya programadas por el Ministerio Público. En la misiva no se especifican los motivos de su decisión de dejar la defensa en el caso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Finalmente, también solicitan que se anule el domicilio procesal y los medios de contacto previamente consignados, para que futuras notificaciones y coordinaciones se realicen a través del nuevo abogado que designe el investigado.

Defensa asegura que Villar se presentó y negó alcohol

En otra declaración pública sobre el caso, el abogado del detenido indicó que Villar tenía derecho a guardar silencio, pero decidió presentarse dentro del plazo de flagrancia. De acuerdo con su versión, el 19 de febrero a las 22:21 se remitió un documento a la Fiscalía y a la Policía en el que se admitía que él conducía el vehículo involucrado.