Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Defensa de Adrián Villar renunció luego de su detención preliminar por atropellar a Lizeth Marzano: "Las razones de ello..."

La defensa de Adrián Villar presentó su carta de renuncia ante la Fiscalía de San Isidro-Lince sin detallar los motivos y pidió designar nuevo abogado.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Defensa de Adrián Villar renunció luego de su detención preliminar por atropellar a Lizeth Marzano: "Las razones de ello..."
    Abogado de Adrián Villar renuncia a su defensa tras su detención por caso Lizeth Marzano.
    Defensa de Adrián Villar renunció luego de su detención preliminar por atropellar a Lizeth Marzano: "Las razones de ello..."

    Mediante un documento enviado a la Fiscalía de San Isidro–Lince, el abogado Jefferson Moreno Nieves informó su decisión de apartarse de la defensa de Adrián Villar, quien es investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera el pasado martes 17 de febrero en San Isidro. En la carta, además, se solicita que el investigado sea notificado para que pueda designar a un nuevo abogado dentro de un plazo razonable.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Hermano de Lizeth Marzano recibe amenazas por buscar justicia contra Andrián Villar

    Abogado de Adrián Villar renuncia a su defensa tras su detención por caso Lizeth Marzano

    El documento fue ingresado ante el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince y lleva la firma de Moreno Nieves, junto a Miguel Campos Maldonado y Edwin Torres Izquierdo. En el escrito, los abogados precisan que asumieron la defensa desde el 19 de febrero y que las razones de su apartamiento no pueden ser reveladas debido al secreto profesional.

    wapa.pe

    Asimismo, se detalla que, pese a su renuncia, el equipo legal participará en las diligencias fijadas para los días 26, 27 y 28 de febrero, con el fin de que Villar no quede desprotegido durante actuaciones ya programadas por el Ministerio Público. En la misiva no se especifican los motivos de su decisión de dejar la defensa en el caso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

    Finalmente, también solicitan que se anule el domicilio procesal y los medios de contacto previamente consignados, para que futuras notificaciones y coordinaciones se realicen a través del nuevo abogado que designe el investigado.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián Villar

    Defensa asegura que Villar se presentó y negó alcohol

    En otra declaración pública sobre el caso, el abogado del detenido indicó que Villar tenía derecho a guardar silencio, pero decidió presentarse dentro del plazo de flagrancia. De acuerdo con su versión, el 19 de febrero a las 22:21 se remitió un documento a la Fiscalía y a la Policía en el que se admitía que él conducía el vehículo involucrado.

    Asimismo, la defensa señaló que se practicaron exámenes en una clínica que descartaron consumo de alcohol. No obstante, durante una audiencia, el fiscal precisó que el vehículo ya había sido identificado, mientras que un familiar de la víctima cuestionó que la presentación se hiciera por correo electrónico y no de forma presencial ante las autoridades.

    SOBRE EL AUTOR:
    Defensa de Adrián Villar renunció luego de su detención preliminar por atropellar a Lizeth Marzano: "Las razones de ello..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta

    Temblor en Perú hoy, 27 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Lo más vistos en Ocio

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    ¿Tomó alcohol? Revelan IMÁGENES CLAVE de Adrián Villar y su novia cenando en restaurante antes de atropellar a Lizeth Marzano

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;