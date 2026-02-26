General Arriola CONFIRMA que Adrián Villar nunca estuvo en clínica y que no pasó por NINGÚN EXAMEN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que Adrián Villar no se sometió a ningún examen de dosaje etílico luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, hecho ocurrido el 17 de febrero de 2026, pese a que su abogado había indicado lo contrario.

"Lo correcto es que nunca estuvo en una clínica, que no ha pasado dosaje etílico. El único lugar para pasar dosaje etílico de un ciudadano es en la Policía Nacional del Perú, y cuando un ciudadano se niega a pasarlo, se reputa, o sea, se presume que es positivo el resultado, además de otro delito de violencia", declaró el jefe policial.

PNP solicitó la detención de Villar en tres ocasiones

Asimismo, Arriola señaló que la PNP pidió hasta en tres oportunidades al Ministerio Público la detención de Adrián Villar, específicamente los días 20, 22 y 24 de febrero, debido a que la única medida dictada hasta ese momento había sido el impedimento de salida del país por un periodo de nueve meses.

"El caso de la intervención es la insistencia de la PNP que hasta en tres ocasiones, 20, 22 y 24 de febrero, se le ha pedido al Ministerio Público, que solamente había pedido impedimento de salida cuando ha habido una acción de una persona que ha atropellado, ha omitido el socorro del auxilio. Como ser humano, se ha comportado como una persona que desprecia la vida, tal igual como otros criminales", expresó.