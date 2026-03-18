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Pamela Franco pone ultimátum tras supuestos comentarios de Karla Tarazona sobre la hija de Domínguez: “A mi hija no le van a hacer lo mismo”

Pamela Franco respondió contundentemente a Christian Domínguez y Karla Tarazona tras las acusaciones de querer difundir información privada sobre la hija del cantante.

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    Pamela Franco pone ultimátum tras supuestos comentarios de Karla Tarazona sobre la hija de Domínguez: “A mi hija no le van a hacer lo mismo”
    Pamela Franco advierte a Karla Tarazona | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube
    Pamela Franco pone ultimátum tras supuestos comentarios de Karla Tarazona sobre la hija de Domínguez: “A mi hija no le van a hacer lo mismo”

    Pamela Franco no se quedó callada luego de conocer las supuestas intenciones que habría tenido Christian Domínguez y Karla Tarazona en difundir en redes sociales información privada sobre la hija mayor del cantante. La cantante mandó una contundente advertencia a la pareja del cumbiambero sobre el trato hacia su pequeña hija y se mostró como ‘Mamá leona’ frente a quienes pretendan hacerle daño.

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    Pamela Franco advierte a Karla Tarazona y Christian Domínguez con respecto a trato con su hija

    Tras las declaraciones de ‘La Vitteri’, quien expuso audios y videos donde se escucharía a Norka Ascue, pareja de ‘La Mackyna’, revelando que Christian Domínguez y hasta Karla Tarazona la habrían autorizado para difundir información de la hija mayor del conductor, Pamela Franco no dudó en mostrar su molestia y advertir a la pareja.

    Como invitada del podcast ‘Q’ Bochinche’, Pamela Franco mostró su reacción al enterarse de los presuntos comentarios que Karla y Christian habrían hecho para poner mal a la adolescente y no titubeó para hacer llegar su advertencia a la pareja.

    “Lo mismo tendrá para mi hija porque yo sé todo lo que ha vivido la menor, así que a mi hija no le van a hacer lo mismo, porque si tú haces eso de ahí que has hecho, porque también ha salido en el otro programa que ella también está involucrada en eso, que me parece asqueroso, de verdad, que hayas contado algo tan íntimo, sea o no sea versión de ellos”, empezó diciendo dirigiéndose a Tarazona.

    Para la cantante, resultó “asqueroso” que se revelaran detalles de los regalos que tuvo Karla Tarazona con la hija adolescente de Domínguez e incluso recordó que su hija también había recibido obsequios por parte de ella y adelantó que podía devolvérselos.

    “A mi hija también le llegan ganchos, si quieres te los devuelvo, de verdad, con la miseria y ridículo que tienes de hombres y que salga a responderme”, añadió enfurecida.

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    ¿Qué habría dicho Karla Tarazona que causó la furia de Pamela Franco?

    Según un chat de WhatsApp difundido entre Norka Ascues y ‘La Vitteri’, esta le habría pedido como “favor” esparcir información en redes que ella habría obtenido de Karla donde revela todo lo que esta le habría obsequiado a la hija de Domínguez.

    “El viaje de promoción que hoy día ha viajado ella, va a viajar, no sé a qué hora sale su vuelo, se lo ha pagado Karla, su teléfono se lo pagaba Karla, ropa del viaje se la compró Karla, le compró un montón de ropa, le hizo su sesión de fotos, le hizo sus 15 años, todo. La h…qué pasa, que nunca pide disculpas”, se le escucha decir a Ascue, quien más adelante, en su programa ‘Chimi Churri’ dijo lo mismo sacando en cara sus gestos hacia la joven.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco pone ultimátum tras supuestos comentarios de Karla Tarazona sobre la hija de Domínguez: “A mi hija no le van a hacer lo mismo”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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