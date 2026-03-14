Pamela Franco rompe su silencio y deja en evidencia a Christian Domínguez al revelar que mantenía una relación paralela con ella y Karla Tarazona.

Pamela Franco revela que Domínguez salía con ella y Karla a la vez y lo deja en evidencia. | Composición Wapa | Instagram

Pamela Franco revela que Domínguez salía con ella y Karla a la vez y lo deja en evidencia. | Composición Wapa | Instagram

Pamela Franco decidió romper su silencio y hablar abiertamente sobre su pasada relación con Christian Domínguez. La cantante aseguró que, mientras mantenía un vínculo con el cumbiambero, él también buscaba acercarse a Karla Tarazona, dejando entrever un comportamiento engañoso. Ante los constantes comentarios sobre el tema, la artista afirmó que cuenta con pruebas que respaldan su versión y que demostrarían el supuesto doble juego de su expareja.

Pamela Franco revela que Domínguez salía con ella y Karla a la vez y lo deja en evidencia

Durante una conversación por WhatsApp con Ric La Torre para el programa ‘Q’ Bochinche’, Pamela Franco reveló que cuenta con una prueba que respaldaría su versión. Según explicó, se trataría de un chat en el que Christian Domínguez habría reconocido su comportamiento.

“(Karla) tiene razón, pero no fue antes. Fue al mismo tiempo. Más bien, como (Karla) no le dijo que sí… (¿Jugaba a ‘doble cachete’?) Sí, él me dijo. Pero todos en ese momento me pusieron muertos que no eran míos. Y sabes, hay muchas cosas que se quedan en el aire”, detalló Franco.

La intérprete de cumbia también aclaró que sus declaraciones no tienen como objetivo atacar a Karla Tarazona, sino contar lo que realmente ocurrió. Incluso, aprovechó para darle un consejo.

“No tengo nada contra ella directamente, pero si quiere ser feliz con él, que lo sea, pero se debería preocupar por su presente”, agregó la exintegrante de ‘Alma Bella’.

Karla Tarazona revela que Domínguez la buscó tras terminar con “Chabela”

En la edición del 12 de marzo del pódcast 'Q' Bochinche!', Karla Tarazona compartió algunos detalles poco conocidos sobre su historia con Christian Domínguez. Durante la conversación, la conductora contó que el cantante intentó retomar contacto con ella poco tiempo después de haber terminado su relación con Isabel Acevedo, conocida como “la Chabela”, situación que habría generado cierta incomodidad en el entorno cercano.

“Pasó un tiempo y él me vuelve a buscar, cuando recién había terminado con esta muchacha, con la Chabela”, relató Tarazona durante la charla con los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre, lo que sorprendió a los oyentes.