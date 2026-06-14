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Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al protagonizar 'AMPAY' con joven y Christian Domínguez los encuentra juntos: "Lo siento..."

Un video muestra a Karla Tarazona con un joven; Christian Domínguez es alertado, enfrenta a su pareja y ella le pide disculpas.

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    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al protagonizar 'AMPAY' con joven y Christian Domínguez los encuentra juntos: "Lo siento..."
    Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizan inesperado video. | Composición: El Popular | Difusión
    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al protagonizar 'AMPAY' con joven y Christian Domínguez los encuentra juntos: "Lo siento..."

    Karla Tarazona y Christian Domínguez, recientemente casados, se convirtieron en el centro de atención después de que la locutora de radio fuera vista en un inesperado ampay junto a un joven. Sin embargo, el cantante de cumbia sorprendió a su esposa en compañía del joven, lo que generó una situación tensa y comentarios tras su controvertido matrimonio.

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    Karla Tarazona captada con un joven: "Lo siento", dice al ser encontrada por Christian Domínguez

    En Instagram, un video publicitario se hizo viral al mostrar a Karla Tarazona junto a un joven cerca de un hotel. Sin dar explicaciones, ella ingresó a un local. Posteriormente, Christian Domínguez fue alertado sobre lo ocurrido, se dirigió al lugar y confrontó a su esposa.

    “AMPAY. KARLA @latarazona vista con un joven por los telos de Lince. ¡Parece que quería su RELLENO! Finalmente, @chrisdominguezof fue a comprobarlo”, decía la descripción del post, provocando comentarios y sonrisas en las redes.

    Un sinfín de reacciones surgieron tras ver el video. “Ascender al publicista ya que elevó su marca al máximo, mínimo una gerencia de marketing y publicidad”, “Jajaja solo caí una vez, pero me quedé con el espectáculo”, “Jajaja me lo creí”, “Buenísimo”, se leía en los comentarios.

    Momentos conmovedores protagonizados por los hijos de Karla Tarazona en su boda con Christian

    El matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez estuvo marcado por un video en TikTok de Rio Band, que mostró a sus hijos en la celebración. El más pequeño disfrutó del ambiente y participó activamente, mientras otro niño también se unió al baile, aunque se mostró algo más reservado.

    El clip generó diversas opiniones en redes, donde usuarios resaltaron la alegría de los niños. Sin embargo, la ausencia de las hijas mayores de Christian provocó debates y sugirió posibles distancias familiares, lo que dividió opiniones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al protagonizar 'AMPAY' con joven y Christian Domínguez los encuentra juntos: "Lo siento..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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