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Ocio - ¿Podría CAMBIARLO TODO? La ÚNICA REGIÓN en Perú con actas pendientes en plena recta final para definir al presidente

Keiko Fujimori anuncia una salida al extranjero en medio de la segunda vuelta electoral para CUMPLIR UNA PROMESA

En vísperas de la segunda vuelta, Keiko Fujimori anuncia un viaje familiar al extranjero con su hija Kyara. La líder de Fuerza Popular continuará coordinando desde el exterior.

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    Keiko Fujimori anuncia una salida al extranjero en medio de la segunda vuelta electoral para CUMPLIR UNA PROMESA
    Keiko Fujimori anuncia viaje fuera del país. | Composición Wapa
    Keiko Fujimori anuncia una salida al extranjero en medio de la segunda vuelta electoral para CUMPLIR UNA PROMESA

    La candidata presidencial Keiko Fujimori informó que se ausentará del país durante unos días para cumplir una promesa familiar hecha a su hija Kyara, según anunció en sus redes sociales.

    "Antes de la elección, le prometí a Kyara estar con ella en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ahora es el momento de cumplir esa promesa", escribió la líder de Fuerza Popular en su cuenta de X.

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    La excongresista aclaró que este es un viaje "estrictamente familiar" y que estará fuera del país solo unos días. También señaló que seguirá en contacto con su equipo.

    "Me mantendré en comunicación constante con el comando nacional de personeros", añadió en su publicación.

    El anuncio llega en un momento crítico de la campaña electoral. Fujimori no reveló el destino de su viaje ni las fechas exactas de salida y retorno.

    Keiko Fujimori sale del país con su hija Kyara
    Keiko Fujimori sale del país con su hija Kyara

    Keiko Fujimori se opone al reconteo de votos propuesto por JP

    La líder de Fuerza Popular cuestionó la iniciativa de Juntos por el Perú y declaró que los procesos de revisión dependen exclusivamente de las autoridades electorales.

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    Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, rechazó la propuesta de Juntos por el Perú de realizar un reconteo total de votos e indicó que a dicha agrupación "le falta revisar la ley". Fujimori afirmó que la normativa actual no permite una revisión general, sino que establece procedimientos en los que solo las actas observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) pueden ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

    A pesar de sus críticas a la propuesta de la coalición de izquierda, la líder fujimorista no descartó un posible diálogo político. Expresó que está abierta a conversaciones, incluso con Roberto Sánchez, una vez que las autoridades electorales completen el procesamiento y la revisión de todos los documentos observados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori anuncia una salida al extranjero en medio de la segunda vuelta electoral para CUMPLIR UNA PROMESA
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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