Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir un video con su padre, Sergio Baigorria, advirtiendo a Said Palao sobre su protección como papá.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"
    Alejandra Baigorria sorprendió con un video en sus redes | Composición: Wapa / Captura de pantalla TikTok
    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Alejandra Baigorria generó gran sorpresa en redes sociales tras publicar un video en TikTok junto a su padre, Sergio Baigorria y Said Palao. En la grabación, el empresario lanza una clara advertencia al chico reality, dejando en evidencia que protegerá siempre a su hija. La escena rápidamente encendió comentarios entre los seguidores de la pareja.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Tula Rodríguez tiene una mala relación con los hijos de Javier Carmona?

    Padre de Alejandra Baigorria ‘advierte’ a Said Palao ¿Qué pasó?

    Alejandra Baigorria compartió un video personal en su cuenta de TikTok recreando una incómoda escena de manera divertida. En su perfil en las redes sociales, la 'Gringa de Gamarra' se lució presumiendo de ser una hija de "papá" y de tal forma recibiría los cuidados necesarios de Sergio Baigorria, quien dejó en claro que no permitiría que su hija sufra por alguna infidelidad o engaño de Said Palao.

    “Cuando siempre serás la niña de papa”, escribió la empresaria mientras que Sergio ingresaba a la escena para pasar a intentar quitarle el aliento a Said Palao, dejando en claro que no permitiría que el chico reality se burle de su hija en caso llegase a ocurrir.

    La canción que se puede escuchar en la publicación es el tema del cantante colombiano Beéle donde se oye: “Ay, ay, ay si te pillo con él, si te pillara, ay, ay, ay si te pillara”, mientras Alejandra se divierte actuando advirtiendo a su ahora esposo.

    En el pie del video se puede leer cómo la exchica reality se divirtió grabando este video y expresó su amor por ambos: “Jajajaja los amo”.

    wapa.pe

    MIRA ESTO: Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Said Palao termina en emergencias tras accidente en pleno viaje con Alejandra Baigorria

    Lo que debía ser una escapada romántica en México por el cumpleaños de Alejandra Baigorria se convirtió en un momento de tensión. Durante una partida de básquetbol, Said Palao sufrió un golpe en la frente que le provocó un corte profundo y lo llevó directo a emergencias.

    La pareja tuvo que dejar de lado sus planes de celebración para que el chico reality recibiera atención médica inmediata. Minutos después del accidente, el propio Said compartió lo ocurrido a través de Instagram y mostró el resultado de la lesión.

    "Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado ni jugando judo ni en ‘Esto es guerra’ ni en ningún lugar", relató Palao, restándole dramatismo al incidente y llamándolo “mi pequeño corte”.

    Por su parte, Alejandra no ocultó el susto que sintió al verlo herido. “Yo, la más nerviosa y asustada”, escribió desde el hospital. Más tarde, confirmaron que todo estaba bajo control y que Said se encontraba fuera de peligro, llevando calma a sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    ¿NO VA MÁS? Programa 'Andrea' de Andrea Llosa saldría de la TV en octubre

    Lo más vistos en Farándula

    Norka Ascue, exintegrante de Alma Bella, afirma que Christian Cueva ya no sentiría los mismo por Pamela Franco

    Pamela López debuta como cantante con Paul Michael y lanza canción ¿inspirada en Pamela Franco? "El karma te va a llegar"

    Kiara Lozano anuncia que dejará su ‘baile de la boa’ en Corazón Serrano por delicado estado de salud

    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;