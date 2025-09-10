Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir un video con su padre, Sergio Baigorria, advirtiendo a Said Palao sobre su protección como papá.

Alejandra Baigorria sorprendió con un video en sus redes | Composición: Wapa / Captura de pantalla TikTok

Alejandra Baigorria generó gran sorpresa en redes sociales tras publicar un video en TikTok junto a su padre, Sergio Baigorria y Said Palao. En la grabación, el empresario lanza una clara advertencia al chico reality, dejando en evidencia que protegerá siempre a su hija. La escena rápidamente encendió comentarios entre los seguidores de la pareja.

Padre de Alejandra Baigorria ‘advierte’ a Said Palao ¿Qué pasó?

Alejandra Baigorria compartió un video personal en su cuenta de TikTok recreando una incómoda escena de manera divertida. En su perfil en las redes sociales, la 'Gringa de Gamarra' se lució presumiendo de ser una hija de "papá" y de tal forma recibiría los cuidados necesarios de Sergio Baigorria, quien dejó en claro que no permitiría que su hija sufra por alguna infidelidad o engaño de Said Palao.

“Cuando siempre serás la niña de papa”, escribió la empresaria mientras que Sergio ingresaba a la escena para pasar a intentar quitarle el aliento a Said Palao, dejando en claro que no permitiría que el chico reality se burle de su hija en caso llegase a ocurrir.

La canción que se puede escuchar en la publicación es el tema del cantante colombiano Beéle donde se oye: “Ay, ay, ay si te pillo con él, si te pillara, ay, ay, ay si te pillara”, mientras Alejandra se divierte actuando advirtiendo a su ahora esposo.

En el pie del video se puede leer cómo la exchica reality se divirtió grabando este video y expresó su amor por ambos: “Jajajaja los amo”.

Said Palao termina en emergencias tras accidente en pleno viaje con Alejandra Baigorria

Lo que debía ser una escapada romántica en México por el cumpleaños de Alejandra Baigorria se convirtió en un momento de tensión. Durante una partida de básquetbol, Said Palao sufrió un golpe en la frente que le provocó un corte profundo y lo llevó directo a emergencias.

La pareja tuvo que dejar de lado sus planes de celebración para que el chico reality recibiera atención médica inmediata. Minutos después del accidente, el propio Said compartió lo ocurrido a través de Instagram y mostró el resultado de la lesión.

"Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado ni jugando judo ni en ‘Esto es guerra’ ni en ningún lugar", relató Palao, restándole dramatismo al incidente y llamándolo “mi pequeño corte”.