¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria

Said Palao sufrió un accidente en México, durante el cumpleaños de Alejandra Baigorria, tras recibir un fuerte golpe en la frente jugando básquetbol.

    Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria
    Said Palao sufre accidente en su viaje con Alejandra Baigorria | Composición: Wapa / Captura de pantalla - Instagram
    Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria

    Said Palao vivió un momento de gran susto durante su viaje a México, donde celebraba el cumpleaños de Alejandra Baigorria. El chico reality terminó en emergencias tras recibir un fuerte golpe en la frente mientras jugaba básquetbol. El accidente interrumpió el viaje de la pareja y generó preocupación entre sus seguidores, quienes se mantuvieron atentos a su estado de salud.

    wapa.pe

    Said Palao sufre preocupante accidente durante viaje a México

    El viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria a México terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada, luego de que Said Palao sufriera un accidente que lo llevó de urgencia a un hospital. Lo que comenzó como un día de diversión terminó en preocupación, cuando el integrante de ‘Esto es guerra’ recibió un fuerte golpe en la frente mientras jugaba básquetbol.

    La pareja, que había viajado para celebrar el cumpleaños de la empresaria, se vio obligada a pausar sus planes para que Said recibiera atención médica inmediata. El propio modelo compartió con sus seguidores lo sucedido y mostró imágenes que dejaron en evidencia la profundidad del corte.

    "Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado ni jugando judo ni en ‘Esto es guerra’ ni en ningún lugar", contó Palao en Instagram, intentando restarle dramatismo al incidente al referirse a la lesión como “mi pequeño corte”.

    Alejandra Baigorria también se pronunció, confesando el susto que pasó al verlo herido. “Yo, la más nerviosa y asustada”, escribió junto a los videos desde el hospital. Más tarde, ambos confirmaron que la situación estaba bajo control y que Said se encontraba fuera de peligro, llevando tranquilidad a sus seguidores.

    wapa.pe

    Said Palao rompe el silencio sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria

    Durante un reciente encuentro con la prensa, Said Palao fue consultado sobre los rumores de un posible embarazo de Alejandra Baigorria. Lejos de incomodarse, el integrante de Esto es guerra optó por tomar la situación con humor, mostrando su característico buen ánimo.

    “Ya pasó dos meses y medio y prácticamente ya se viene mi hijo… no, o sea, ya en algún momento. Siempre está rondando, yo ya tengo una hija, pero se dará en su momento”, comentó entre risas, dejando claro que es un tema que conversan, pero sin presiones ni planes inmediatos.

    Con esta declaración, Palao confirmó que la idea de agrandar la familia está presente en la pareja, aunque todavía prefieren disfrutar de su relación y de sus proyectos personales antes de dar el siguiente paso.

    Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;