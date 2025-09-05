Alejandra Baigorria sufre fuerte accidente con pizarra en exposición: “Sus malas vibras”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Alejandra Baigorria protagonizó un momento inesperado durante una exposición en un reconocido instituto privado. La empresaria y exintegrante de Esto es Guerra se encontraba desarrollando su ponencia cuando, de forma sorpresiva, una pizarra cayó encima suyo interrumpiendo la charla. El incidente, que causó preocupación entre los presentes, fue registrado en video y rápidamente se viralizó en TikTok, generando diversas reacciones en redes sociales.
Accidente de Alejandra Baigorria sorprende en plena charla
Durante una ponencia sobre empoderamiento femenino realizada en las instalaciones del Senati en Talara, Alejandra Baigorria vivió un inesperado percance. Mientras se dirigía al público, una pizarra de proyector se desprendió y terminó golpeándola en la cabeza, hecho que quedó registrado en un video que la propia empresaria compartió y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El momento generó preocupación entre los asistentes, pero la influencer mantuvo la compostura y continuó con su exposición, demostrando profesionalismo. Su reacción fue aplaudida tanto por los presentes como por usuarios en plataformas digitales, donde el clip ya acumula miles de visualizaciones.
Lejos de incomodarse por lo sucedido, la exchica reality sorprendió al reaccionar con humor frente al accidente y decidió transformarlo en una anécdota más de su vida diaria. En sus redes sociales compartió el video acompañado de un irónico mensaje: “Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras”, escribió, dejando en claro que no permitió que el momento empañara su presentación.
Tal como era previsible, el clip no tardó en viralizarse en TikTok y en otras plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios de apoyo llegaron de inmediato y muchos seguidores destacaron su actitud resiliente y optimista. “Sigue adelante”, “A ti nadie te detiene”, “Eso es una cosquillita para la 'Gringa de Gamarra'”, expresaron los usuarios.