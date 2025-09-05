Wapa.pe
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Alejandra Baigorria sufre fuerte accidente con pizarra en exposición: "Sus malas vibras"

Alejandra Baigorria alarmó a sus fans tras sufrir un accidente cuando una pizarra cayó sobre su cabeza en plena charla pública.

    Alejandra Baigorria sufre fuerte accidente con pizarra en exposición: "Sus malas vibras"
    Alejandra Baigorria sufre accidente | Composición Wapa | Instagram
    Alejandra Baigorria sufre fuerte accidente con pizarra en exposición: “Sus malas vibras”

    Alejandra Baigorria protagonizó un momento inesperado durante una exposición en un reconocido instituto privado. La empresaria y exintegrante de Esto es Guerra se encontraba desarrollando su ponencia cuando, de forma sorpresiva, una pizarra cayó encima suyo interrumpiendo la charla. El incidente, que causó preocupación entre los presentes, fue registrado en video y rápidamente se viralizó en TikTok, generando diversas reacciones en redes sociales.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre sigue en prisión: “Nuestra etapa importante”

    Accidente de Alejandra Baigorria sorprende en plena charla

    Durante una ponencia sobre empoderamiento femenino realizada en las instalaciones del Senati en Talara, Alejandra Baigorria vivió un inesperado percance. Mientras se dirigía al público, una pizarra de proyector se desprendió y terminó golpeándola en la cabeza, hecho que quedó registrado en un video que la propia empresaria compartió y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

    El momento generó preocupación entre los asistentes, pero la influencer mantuvo la compostura y continuó con su exposición, demostrando profesionalismo. Su reacción fue aplaudida tanto por los presentes como por usuarios en plataformas digitales, donde el clip ya acumula miles de visualizaciones.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Local de Tony Rosado en Piura es atacado a balazos: “Más de seis disparos en plena noche”

    Lejos de incomodarse por lo sucedido, la exchica reality sorprendió al reaccionar con humor frente al accidente y decidió transformarlo en una anécdota más de su vida diaria. En sus redes sociales compartió el video acompañado de un irónico mensaje: “Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras”, escribió, dejando en claro que no permitió que el momento empañara su presentación.

    Tal como era previsible, el clip no tardó en viralizarse en TikTok y en otras plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios de apoyo llegaron de inmediato y muchos seguidores destacaron su actitud resiliente y optimista. “Sigue adelante”, “A ti nadie te detiene”, “Eso es una cosquillita para la 'Gringa de Gamarra'”, expresaron los usuarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria sufre fuerte accidente con pizarra en exposición: “Sus malas vibras”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

