Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre sigue en prisión: "Nuestra etapa importante"

Josetty Hurtado, la influencer peruana mostró su nuevo depa en Las Vegas, donde vivirá con su prometido, mientras su padre cumple prisión preventiva.

    Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre sigue en prisión: "Nuestra etapa importante"
    Josetty Hurtado estrena lujoso depa en Las Vegas | Composición Wapa | Instagram
    Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre sigue en prisión: "Nuestra etapa importante"

    Josetty Hurtado sorprendió al anunciar que adquirió un lujoso departamento en Las Vegas, noticia que llega en medio de la difícil situación judicial de su padre, Andrés Hurtado, quien cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

    Las cámaras de América Hoy mostraron en exclusiva el moderno inmueble donde la influencer vivirá con su pareja, Jesse Mattson, tras más de ocho años de relación. Poco después, Josetty compartió con sus millones de seguidores detalles de este importante logro personal.

    wapa.pe

    El nuevo lujo de Jossety Hurtado: un nuevo hogar en Las Vegas

    El nuevo departamento en Las Vegas representa para Josetty Hurtado y su pareja el inicio de una etapa de estabilidad, con planes claros de decoración y adaptación a sus necesidades. “Quiero crear ambientes donde todos podamos sentirnos en casa, incluidos nuestros perros”, señaló la influencer, destacando la importancia de priorizar el bienestar de su familia. Las imágenes difundidas por América Hoy revelaron amplios y modernos ambientes que reflejan el estilo de vida que Josetty ha consolidado en Estados Unidos.

    La compra del inmueble también simboliza el éxito profesional que la peruana ha alcanzado en los últimos años como creadora de contenido. Gracias a la ubicación estratégica en Las Vegas, podrá mantener cercanía con Los Ángeles y potenciar su faceta empresarial, utilizando el nuevo hogar como espacio de crecimiento, proyección digital y consolidación en el mercado estadounidense.

    wapa.pe

    Andrés Hurtado afronta prisión preventiva en Perú

    Mientras Josetty inicia una nueva etapa en Las Vegas, su padre Andrés Hurtado atraviesa una situación compleja en Perú. El conductor, conocido como “Chibolín”, permanece en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, medida que se prolongará hasta marzo de 2026.

    La Fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias, señalando que habría intervenido en la devolución de oro incautado a cambio de un millón de dólares. Su defensa alega inocencia y continúa presentando recursos legales en busca de revertir la medida.

    Reacciones en redes

    La compra del departamento por parte de Josetty Hurtado no pasó desapercibida y generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos celebraron su constancia y éxito en Estados Unidos, otros señalaron el contraste con la complicada situación judicial que enfrenta su padre, Andrés Hurtado.

    Los programas de espectáculos también abordaron el tema, destacando la diferencia entre la vida de lujo de la influencer y la realidad de su progenitor en prisión. América Hoy presentó la noticia como un reflejo de cómo las disonancias familiares quedan expuestas en medio de procesos judiciales.

    Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre sigue en prisión: "Nuestra etapa importante"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora.

