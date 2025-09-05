Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre sigue en prisión: “Nuestra etapa importante”

Josetty Hurtado , la influencer peruana mostró su nuevo depa en Las Vegas, donde vivirá con su prometido, mientras su padre cumple prisión preventiva.

Josetty Hurtado sorprendió al anunciar que adquirió un lujoso departamento en Las Vegas, noticia que llega en medio de la difícil situación judicial de su padre, Andrés Hurtado, quien cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

Las cámaras de América Hoy mostraron en exclusiva el moderno inmueble donde la influencer vivirá con su pareja, Jesse Mattson, tras más de ocho años de relación. Poco después, Josetty compartió con sus millones de seguidores detalles de este importante logro personal.

El nuevo lujo de Jossety Hurtado: un nuevo hogar en Las Vegas

El nuevo departamento en Las Vegas representa para Josetty Hurtado y su pareja el inicio de una etapa de estabilidad, con planes claros de decoración y adaptación a sus necesidades. “Quiero crear ambientes donde todos podamos sentirnos en casa, incluidos nuestros perros”, señaló la influencer, destacando la importancia de priorizar el bienestar de su familia. Las imágenes difundidas por América Hoy revelaron amplios y modernos ambientes que reflejan el estilo de vida que Josetty ha consolidado en Estados Unidos.

La compra del inmueble también simboliza el éxito profesional que la peruana ha alcanzado en los últimos años como creadora de contenido. Gracias a la ubicación estratégica en Las Vegas, podrá mantener cercanía con Los Ángeles y potenciar su faceta empresarial, utilizando el nuevo hogar como espacio de crecimiento, proyección digital y consolidación en el mercado estadounidense.

Andrés Hurtado afronta prisión preventiva en Perú

Mientras Josetty inicia una nueva etapa en Las Vegas, su padre Andrés Hurtado atraviesa una situación compleja en Perú. El conductor, conocido como “Chibolín”, permanece en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, medida que se prolongará hasta marzo de 2026.

La Fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias, señalando que habría intervenido en la devolución de oro incautado a cambio de un millón de dólares. Su defensa alega inocencia y continúa presentando recursos legales en busca de revertir la medida.

Reacciones en redes

La compra del departamento por parte de Josetty Hurtado no pasó desapercibida y generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos celebraron su constancia y éxito en Estados Unidos, otros señalaron el contraste con la complicada situación judicial que enfrenta su padre, Andrés Hurtado.