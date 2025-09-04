Wapa.pe
Abril Cárdenas sorprendió de manera romántica a Leyla Chihuán por su cumpleaños 50 con un gran regalo.

    Leyla Chihuán llegó a los 50 y la pasó fenomenal.
    La exvoleibolista y excongresista Leyla Chihuán celebró este jueves 4 de septiembre sus 50 años rodeada de amor y gestos especiales. La protagonista del día compartió con sus seguidores la tierna sorpresa que le preparó su pareja, Abril Cárdenas, y que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

    Abril Cárdenas sorprende con gesto romántico a Leyla Chihuán

    Mediante su cuenta de Instagram, Abril Cárdenas mostró cómo sorprendió a Chihuán con una celebración íntima: un gran ramo de flores, una torta personalizada y la habitación decorada con globos y fotografías de los mejores momentos que han compartido como pareja.

    “Happy birthday a mi soulmate, mi mejor amiga, mi cómplice, la real ROLE MODEL. Festejo tu vida hoy y siempre”, escribió Cárdenas en su emotiva dedicatoria pública.

    La exseleccionada nacional no tardó en responder con palabras llenas de gratitud: “Gracias por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro”.

    Cómo nació el romance entre Leyla Chihuán y Abril Cárdenas

    En una entrevista concedida a Verónica Linares, Leyla Chihuán recordó cómo conoció a su pareja. La conexión surgió a través de redes sociales, durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

    “Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba en Instagram el día a día con los chicos de la delegación peruana. Me llega un mensaje que decía algo así como: ‘amo tu actitud y tu carácter’. Al día siguiente me puso algo más y yo reaccioné con una carita. Entonces, ella me dice ‘qué antipática’, pero no contesto porque tengo miedo”, relató entre risas.

    La historia, que empezó con un simple mensaje, hoy se ha convertido en una relación sólida, marcada por complicidad y muestras de cariño público como la que ambas protagonizaron en esta fecha tan especial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

