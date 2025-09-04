Abril Cárdenas sorprendió de manera romántica a Leyla Chihuán por su cumpleaños 50 con un gran regalo.

La exvoleibolista y excongresista Leyla Chihuán celebró este jueves 4 de septiembre sus 50 años rodeada de amor y gestos especiales. La protagonista del día compartió con sus seguidores la tierna sorpresa que le preparó su pareja, Abril Cárdenas, y que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Abril Cárdenas sorprende con gesto romántico a Leyla Chihuán

Mediante su cuenta de Instagram, Abril Cárdenas mostró cómo sorprendió a Chihuán con una celebración íntima: un gran ramo de flores, una torta personalizada y la habitación decorada con globos y fotografías de los mejores momentos que han compartido como pareja.

“Happy birthday a mi soulmate, mi mejor amiga, mi cómplice, la real ROLE MODEL. Festejo tu vida hoy y siempre”, escribió Cárdenas en su emotiva dedicatoria pública.

La exseleccionada nacional no tardó en responder con palabras llenas de gratitud: “Gracias por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro”.

Cómo nació el romance entre Leyla Chihuán y Abril Cárdenas

En una entrevista concedida a Verónica Linares, Leyla Chihuán recordó cómo conoció a su pareja. La conexión surgió a través de redes sociales, durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba en Instagram el día a día con los chicos de la delegación peruana. Me llega un mensaje que decía algo así como: ‘amo tu actitud y tu carácter’. Al día siguiente me puso algo más y yo reaccioné con una carita. Entonces, ella me dice ‘qué antipática’, pero no contesto porque tengo miedo”, relató entre risas.