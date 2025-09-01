Wapa.pe
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se encuentran cara a cara en la fiesta del hijo de Ignacio Baladán: Esto pasó

El evento fue un momento emotivo, pero las miradas se centraron en el distanciamiento entre Alejandra Baigorria y Onelia, quienes evitaron coincidir durante la celebración.

    Alejandra Baigorria y Onelia Molina se encuentran cara a cara en la fiesta del hijo de Ignacio Baladán: Esto pasó
    Alejandra Baigorria y Onelia Molina en fiesta del hijo de Ignacio Baladán | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Alejandra Baigorria y Onelia Molina se encuentran cara a cara en la fiesta del hijo de Ignacio Baladán: Esto pasó

    Ignacio Baladán celebró en Lima la llegada de su bebé junto a Natalia Segura con una fiesta que reunió a varios famosos de la televisión peruana. Entre los invitados estuvieron Alejandra Baigorria y Onelia Molina, con sus respectivas parejas, lo que hizo que muchos se preguntaran si estos hablarían tras quedar distanciados desde la boda de la ‘Gringa de Gamarra’. ¿Qué pasó?

    ¿Alejandra Baigorria y Onelia Molina se dijeron algo en fiesta del bebé de Ignacio Baladán?

    Ignacio Baladán y su pareja, Natalia Segura, organizaron en Lima una emotiva celebración para presentar oficialmente a su bebé, quien nació en Colombia. El evento contó con la presencia de reconocidas figuras de la televisión como Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y María Pía Copello. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue el inesperado encuentro entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

    La empresaria de Gamarra asistió junto a su esposo Said Palao, mientras que la odontóloga llegó acompañada de Mario Irivarren. Durante la reunión, Alejandra compartió mesa con María Pía Copello y su hija, mientras que Onelia se ubicó con Baladán, Natalia Segura y otros invitados.

    En diversas historias de Instagram se evidenció que ambas evitaron coincidir en el mismo espacio. Más tarde, Onelia dedicó un mensaje público al pequeño: “Que precioso que estás y sobre todo rodeado de amor y unos increíbles papás que te aman”, escribió con ternura.

    Quienes sí se juntaron evidenciando que continúan con su amistad, fueron Mario Irivarren y Said Palao, quienes incluso se sentaron juntos con Patricio Parodi y posaron con Ignacio Baladán.

    Alejandra Baigorria confirma quiebre de amistad con Mario Irivarren

    Durante la celebración del cumpleaños de la streamer Zully, Alejandra Baigorria sorprendió al referirse a su vínculo con Mario Irivarren y aclarar que ya no son amigos. La empresaria fue abordada por el equipo de Amor y Fuego y no dudó en hablar con total sinceridad sobre la situación.

    Según la “Gringa de Gamarra”, el distanciamiento con el chico reality estaría relacionado con los constantes enfrentamientos mediáticos y la presencia de Onelia Molina, actual pareja de Irivarren.

    Ante la consulta sobre su amistad con el exintegrante de 'Esto es Guerra', Baigorria respondió tajante: “Ya no hay, pues. También me enteré que me dejó de seguir cuando él fue el que me dijo que nos volvamos a seguir, que nos desbloqueemos, después del matrimonio. Y de la nada me dejó de seguir”.

    La modelo aseguró que no recibió ninguna explicación clara y que lo único que supo fue a través de redes sociales, hecho que la dejó sorprendida y sin entender la razón del cambio de actitud.

    ;