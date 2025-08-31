Wapa.pe
Ignacio Baladán y 'La Segura' esperan un pequeño detalle para sellar su amor en una boda religiosa soñada.

    Ignacio Baladán y ‘La Segura’ | Composición Wapa | Instagram
    Ignacio Baladán y la influencer colombiana ‘La Segura’ se convirtieron en los protagonistas de una emotiva velada durante su visita al programa Esta Noche. Entre risas, complicidad y confesiones, la pareja sorprendió al revelar cuándo celebrarán su esperada boda religiosa. Con detalles llenos de ilusión, ambos dejaron ver la solidez de su relación y cómo disfrutan esta etapa, no solo como pareja, sino también como padres comprometidos y enamorados.

    Ignacio Baladán y ‘La Segura’ revelan la fecha de su boda

    Aunque la pareja ya contrajo matrimonio civil a fines del año pasado, ambos confesaron que sueñan con dar el siguiente paso en la iglesia. Sin embargo, aquello no ocurrirá pronto, pues desean que su hijo crezca un poco más y pueda caminar.

    Eso fue en marzo (la pedida de mano), en diciembre nos casamos por civil porque nosotros estábamos organizando con la wedding planner todo y llegó la gran noticia de mi hijito”, indicó el uruguayo.

    Por su parte, ‘La Segura’ aclaró que el enlace religioso se dará cuando su pequeño ya pueda caminar. “De hecho nos casábamos en junio y bueno Lucca nos dijo: ‘No va a pasar como piensan’. Yo dije que no me iba a casar embarazada y estamos esperando que nuestro gordo sea nuestro pajecito”, acotó.

    Ignacio Baladán y ‘La Segura’ presentan a su hijo

    Durante su participación en el programa Esta Noche, Ignacio Baladán y ‘La Segura’ mostraron por primera vez en televisión nacional a su bebé, a quien llamaron Lucca.

    Antes de esa aparición, la pareja ya había organizado una reunión privada con sus amigos más cercanos para presentarlo. Entre los invitados estuvieron conocidos chicos reality como Patricio Parodi, Onelia Molina y Mario Irivarren.

