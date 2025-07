La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como 'La Segura', dejó atónitos a sus seguidores al compartir un video en redes sociales donde, entre risas, reveló que I gnacio Baladán no sería el padre de su bebé, generando un gran revuelo por la supuesta confesión.

A través de su cuenta de Instagram, la también creadora de contenido publicó un clip titulado "GRWM: Baladán no es el papá de mi hijo", en el que bromea acerca de la paternidad del exchico reality. Según ella, el color de ojos del pequeño, verde aceituna, no coincide con los de ninguno de los dos, lo que desató la divertida duda.

“Ya no sé ni cómo ocultarlo. Prefiero que lo escuchen de mí antes de que se riegue por ahí. Baladán no es el papá de mi bebé, mi hijo tiene los ojos verdes y yo solo puedo decir que si Dios quiso darle esa bendición, yo no voy a cuestionarla”, expresó entre bromas.