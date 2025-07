A través de un video en su cuenta de TikTok titulado “GRWM: Baladán no es el papá de mi hijo”, la creadora de contenido decidió romper el silencio y explicar por qué decidió compartir esta información de forma directa. Según contó, la apariencia de su hijo fue el motivo principal para aclarar la situación, ya que su hijo tiene ojos de color verde aceituna, algo que no coincide con las características físicas ni de ella ni del pastelero uruguayo, ambos de ojos marrones.

“Ya no sé ni cómo seguir ocultándolo y prefiero que lo escuchen de mí antes de que alguien más lo diga. Mi hijo tiene unos ojos verde aceituna… y no me importa si me dicen que eso cambia con el tiempo. No pedí esa opinión”, dijo con humor y firmeza.