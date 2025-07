No lo puede creer. Han pasado 3 meses desde que nació el primogénito de la colombiana Natalia Segura e Ignacio Baladán . No obstante, la influencer reveló que mantiene relaciones íntimas activas con su pareja y durante el acto recordaron que aún no están usando algún método de reproducción para evitar un nuevo embarazo.

"Casi casi quedo preñada por segunda vez. Fue hace unos 15 o 20 días más o menos. Estábamos mi esposo y yo en un momento íntimo y usted sabe que una con arrechura no piensa, estábamos en pleno y ninguno se acordó que 'La segura' no se está cuidando. Ambos pegamos un grito y dijimos 'No'. En ese momento llamamos un Rappi, lo que llegue más rápido", reveló Natalia Segura.

Cabe indicar que la influencer colombiana no quiere ni tiene pensado embarazarse por segunda vez tan inmediato: "A nosotros, que no sabemos si queremos volver a ser papás, salimos funados. (...) ¿Por qué se rayan cuando uno dice que no sabe si quiere tener más hijos o no? Cuando eres mamá primeriza, lo evaluas. No sigo que no quiero volver a ser madre, no sé, ahora no", señaló.