"Get ready with me para que tu mamá se vaya de put#$ría y zorris$%&", dijo Natalia Segura entre risas mientras cargaba a su bebé. No obstante, segundos después aclaró a sus seguidores que solo se trataba de una broma: "Mentiris amigas, arréglense conmigo, eso sí, pero para ir a cenar", comentó divertida.