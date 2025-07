En otro de los audios, Tula Rodríguez también deja clara su estricta restricción en torno al consumo de alcohol: "No quiero alcohol en mi casa y punto. Si traen, no entran. Ese chico hizo una vez una broma acá con la tía Tula tomando licor. Alguien ve que yo en mi casa permito que se toma alcohol y me voy presa yo. Así que mejor piénselo bien. Si vas a querer que haya una reunión en la casa. Porque no voy a permitir alcohol de ninguna manera", agregó.