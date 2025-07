Tula Rodríguez no solo compartió la alegría por el reciente logro académico de su hija, Valentina Carmona , sino que también decidió responder a las constantes preguntas que ha recibido en redes sociales. A través de una publicación, la conductora explicó cómo ha sido el proceso que llevó a la joven a ingresar a dos reconocidas universidades del país.

“Valentina postuló a dos universidades e ingresó a las dos. Estamos muy contentas, pero ella no quiere que diga tanto detalle. Me dice que le da roche, así que me toca como mamá respetar sus deseos”, señaló Tula, respetando la decisión de su hija de mantener cierta discreción. Además, aclaró que ambos ingresos se dieron dentro del Perú.