Por primera vez, Valentina Carmona Rodríguez, hija de la presentadora peruana Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, decidió contar su historia personal relacionada con la discapacidad con la que nació.

En una entrevista ofrecida al programa “Día D” y acompañada por su madre, Valentina rompió el silencio y compartió su vivencia, transmitiendo un mensaje de fortaleza y actitud positiva frente a una realidad que muchos prefieren mantener en privado.

Hija de Tula Rodríguez confesó la discapacidad que enfrenta

Con 16 años, Valentina reveló que nació sin una oreja, y que lejos de ocultarlo, siempre ha tratado el tema con naturalidad y serenidad.

“Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, comentó.

Su testimonio sorprendió a muchos, al mismo tiempo que transmitió un mensaje poderoso sobre la aceptación personal. Durante la entrevista, Valentina también compartió que tiene interés en dedicarse profesionalmente a la audiología y la terapia del habla, especialidades aún poco desarrolladas en el país.

Valentina revela la carrera que planea estudiar

“La carrera que yo quiero seguir es audiología o algo que tenga ver con la audición, la terapia del habla, todo ese tema. No hay muchos fonoaudiólogos en el Perú y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente con discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, explicó. Expresó además que desea contribuir con el país, usando su propia experiencia para apoyar a quienes enfrentan desafíos similares.

Hija de Tula Rodríguez

Al recordar su infancia, Valentina mostró transparencia al hablar sobre momentos que fortalecieron su autoestima y aceptación. Relató cómo, de niña, deseaba seguir las tendencias como usar moños en el cabello, a pesar de los comentarios que desalentaban esa elección por su apariencia.

“Yo de chiquita, cuando no tenía la oreja, estaba de moda los moños, decía ‘yo quiero’. Me decían, no se te va a ver lo que tenía por oreja, mejor el pelo suelto. Yo quería el moño porque me daba igual lo que la gente piense y hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú por ese tema que yo”, reveló.

Valentina también comentó sobre el papel que ha tenido la prótesis auditiva y las intervenciones quirúrgicas en su desarrollo. “Me pusieron una prótesis”, aseguró. Estas ayudas médicas han sido clave para su adaptación, aunque subrayó que el apoyo emocional fue igualmente decisivo para su crecimiento integral.