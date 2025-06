Durante la entrevista, Valentina habló por primera vez de forma tan abierta sobre lo que significó para ella la figura paterna de Javier Carmona. Visiblemente emocionada, la adolescente confesó: “Fue el mejor papá que pude tener los nueve años que pude estar con él y no me arrepiento de nada. Gracias, lo amo”, expresó con la voz entrecortada, generando un momento lleno de sensibilidad en el set.

Por su parte, Tula recordó que Javier no solo fue su esposo, sino también un pilar fundamental en su hogar.

“Lo amaba, y espero haber estado a la altura. Que me cambió la vida. Y que me quedé con nuestra niña. Que prometas que serás cumplida”, afirmó la exconductora, dejando claro que el amor no termina con la ausencia física.