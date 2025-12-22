Jorge Benavides lamentó la ausencia de Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, y expresó su anhelo de verlo recuperado para regresar al set de televisión.

La salud de ‘Yuca’ mantiene en vilo al mundo del espectáculo peruano luego de que Jorge Benavides se refiriera públicamente a la compleja situación de salud que vive. El conductor aprovechó la emisión de ‘JB en ATV’ para expresar el afecto y la cercanía que los une tras años de trabajo conjunto. La ausencia del comediante no ha pasado desapercibida para el público. El mensaje estuvo cargado de emoción y expectativa por una mejoría.

Jorge Benavides anuncia delicada situación de salud de Yuca

Jorge Benavides conmovió al público al referirse a la compleja situación médica que atraviesa Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, una de las figuras más queridas del humor peruano. Desde el set de su programa, el comediante expresó su preocupación y dejó ver el profundo lazo que los une tras años de trabajo y amistad.

En plena emisión de ‘JB en ATV’,Benavides se tomó unos minutos para enviarle un mensaje cargado de sentimiento, reconociendo el impacto que su ausencia ha generado tanto en el equipo como en los televidentes. “Dios quiera que puedas regresar a nuestro lado”, expresó, dejando en evidencia la nostalgia que rodea este difícil momento.

El humorista también explicó que, por respeto, se ha optado por manejar el tema con discreción, ya que la familia de ‘Yuca’ solicitó cautela frente a la delicada situación. Aun así, admitió que la preocupación es inevitable entre quienes siguen de cerca la trayectoria del comediante.

Finalmente, Benavides reforzó su mensaje de apoyo con palabras que reflejan el cariño colectivo hacia su amigo y la esperanza de una recuperación. “Queremos que sepas que te extrañamos mucho, que te queremos mucho y que Dios quiera, si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado”, añadió, visiblemente afectado.

Jorge Benavides recuerda con cariño los momentos más inolvidables junto a ‘Yuca’

El pronunciamiento de Jorge Benavides no se limitó a la preocupación por la salud de ‘Yuca’, sino que también abrió espacio para evocar los instantes más entrañables que compartieron a lo largo de los años. Con evidente emoción, el humorista trajo al presente aquellas escenas que marcaron al público y que hoy siguen vigentes en la memoria colectiva.

Benavides resaltó cómo, incluso en la actualidad, el comediante continúa generando sonrisas gracias a los videos que circulan en plataformas digitales. Para él, esas imágenes reflejan la esencia espontánea y el carisma que siempre caracterizaron a su amigo, tanto dentro como fuera del set.

“Todavía gracias a las redes lo vemos siendo parte de situaciones inolvidables. Hay un TikTok que me hace reír mucho, y aparece Yuca con una mosca en la frente. Es una escena genial que quedará en el recuerdo”, comentó, destacando una de las anécdotas que más lo hace reír.

El cómico dejó en claro que el legado de ‘Yuca’ va más allá de la televisión, pues su estilo y energía siguen influyendo en quienes crecieron viéndolo. Ese cariño, aseguró, se mantiene intacto entre colegas y seguidores, pese a la distancia que hoy impone la situación.