    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca
    El conocido humorista Jorge Benavides no se quedó callado luego de la difusión de un adelanto de la entrevista exclusiva de Dayanita en La Chola Chabuca. En respuesta, Benavides envió una carta notarial a América Televisión, recordándoles que la influencer sigue siendo parte de su programa, ya que tiene un contrato vigente con la productora.

    El conflicto entre Jorge Benavides y América Televisión

    En el último episodio de Magaly TV La Firme, se revelaron detalles sobre el enfrentamiento entre Jorge Benavides y América Televisión. Según la carta notarial, Dayanita habría violado una cláusula de su contrato al conceder una entrevista en Esta Noche, en la que compartió sus emociones tras llorar en un 'live'.

    "Jorge Benavides está en conflicto directo con América Televisión, y esto se debe a que aún existe un contrato vigente entre Dayanita y la productora de Jorge Benavides. Ella sigue incumpliendo el acuerdo", dijo Magaly Medina en su programa.

    Medina también explicó que la carta notarial dirigida al Gerente de Producción de América Televisión fue motivada por la difusión de imágenes de una entrevista que la Chola Chabuca le hizo a Ernesto Pimentel.

    Jorge Benavides cierra las puertas a Dayanita

    Hace unas semanas, Jorge Benavides había expresado su opinión sobre la decisión de Dayanita de dejar su trabajo estable. Consideró que abandonar un empleo bien remunerado para dedicarse a otro tipo de contenido no fue la mejor opción. "¿Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días, para dedicarse a lo que se dedica? Yo no la juzgo, cada quien decide sobre su vida", comentó.

    Sin embargo, fue claro al dejar en claro que no volvería a trabajar con ella, a pesar de no arrepentirse de haberle dado una segunda oportunidad en JB en ATV. "No puedo trabajar con una persona tan inestable", sentenció, cerrando la puerta a una posible reincorporación de Dayanita al programa.

