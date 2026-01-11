El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López por la división de bienes se complica por desacuerdos sobre el patrimonio acumulado durante su relación.

El proceso de separación entre Christian Cueva y Pamela López continúa entrampado por desacuerdos clave en la repartición del patrimonio acumulado durante su relación. Aunque el futbolista habría planteado ceder una vivienda y un vehículo como parte del acuerdo, la madre de sus hijos se negó al considerar que el número de propiedades adquiridas juntos sería considerablemente mayor y que, además, participó económicamente en algunas de ellas.

Pamela López rechaza propuesta de Christian Cueva y expone disputa por la división de bienes

La posición de Pamela López fue expuesta por su defensa legal durante una reciente intervención televisiva. Según se explicó, ella no estaría dispuesta a aceptar una propuesta que, a su juicio, no refleja la realidad de los bienes obtenidos durante la convivencia ni su aporte en el patrimonio familiar. Por ello, insiste en que los inmuebles a repartir deben ser reconocidos y formalizados a su nombre.

“Durante el matrimonio supuestamente solo han adquirido dos inmuebles. Lo que propone la otra parte es que cada uno se quede con un bien y dejó abierta la posibilidad de que se quede con un carro y un inmueble, pero lo que me dice Pamela es que hay 7 u 8 inmuebles que fueron adquiridos en el tiempo de la convivencia y ella en dos ha aportado monetariamente”, explicó el abogado Gino Zamora.

Esta falta de consenso complicaría seriamente el avance del divorcio. De acuerdo con el letrado, mientras no exista un acuerdo integral entre ambas partes, el proceso legal podría extenderse por varios años. “El proceso de divorcio con una sentencia de primera instancia calculo que debería ser en tres o cuatro años. Si se llega a bien puerto en absolutamente todo, en medio año deberían estar divorciados”, precisó.

La pensión alimentaria también enfrenta desacuerdos