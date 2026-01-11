¡IMPACTANTE! Doctora de Magaly Medina revela su lujoso cuarto de recuperación tras cirugía

Magaly Medina se recupera en Argentina tras una compleja cirugía facial. Su doctora explica por qué el proceso es lento y no inmediato.

La conductora Magaly Medina atraviesa un proceso médico inédito en su vida personal y profesional tras someterse a una compleja cirugía facial en Argentina. Desde Buenos Aires, la periodista ha mantenido contacto constante con su audiencia, mostrando no solo su entusiasmo por el procedimiento, sino también los retos físicos que enfrenta en plena recuperación. A su lado se encuentra su doctora de confianza, Joana Bernedo, quien ha asumido el rol de vocera médica y ha explicado con detalle cada etapa del postoperatorio.

A través de redes sociales, Bernedo reveló que Medina se recupera en una clínica privada de alto nivel, en una habitación tipo suite equipada con todas las comodidades necesarias para una recuperación prolongada: sala de estar, comedor, área de descanso, baño privado y una cama clínica especialmente acondicionada. La elección de este centro médico, según se explicó, respondió tanto a criterios de especialización como a una evaluación de costos frente a otras alternativas.

Doctora explica por qué la recuperación de Magaly no será inmediata

Ante la inquietud de los seguidores por el estado físico de la conductora, Joana Bernedo fue clara al explicar que el proceso no es rápido. “Ya estamos en el quinto día post operatorio. Trajimos a Magaly a una clínica especializada para que le pongan una megadosis de vitamina C, porque se siente muy débil, muy lánguida. Y eso probablemente sea porque el tiempo operatorio fue bastante largo en la cirugía y ella siente esa debilidad”, señaló.

La especialista precisó que, durante los primeros días, Medina necesitó apoyo intravenoso debido al desgaste físico generado por la intervención. Además, remarcó que la inflamación actual es normal y que la apariencia visible no representa el resultado definitivo del procedimiento.

Inflamación, esponjas suturadas y paciencia en el postoperatorio

Bernedo también respondió a los comentarios sobre la tensión facial que se aprecia en la conductora. “Muchos dicen: ‘¿Por qué quedó con los labios un poco tirantes?’. El resultado que se mostró definitivamente no es el resultado final de la cirugía. Ella todavía está bastante inflamada y esa tirantez que se siente en la boca es porque suturaron unas esponjas en la parte lateral del rostro, a nivel del músculo masetero y el músculo temporal, lo cual genera una falsa tracción en este momento”, explicó.

Estas esponjas, que permanecen temporalmente suturadas al rostro, han dificultado que Medina pueda abrir la boca con normalidad o alimentarse con facilidad. “El día de hoy se van a retirar esas esponjas y ya todos los tejidos se van a ir acomodando. Aquí estoy con Magaly, que está poniéndose su vitamina y aquí tenemos, vemos, las esponjas que están suturadas a su tejido, por eso le cuesta mucho abrir la boca, mucho comer. Por eso les digo que este procedimiento no es así tan sencillo”, detalló la médica.

La intervención realizada corresponde a la técnica conocida como “Deep Plane”, considerada una de las más exigentes dentro de la cirugía estética facial. “La cirugía de Deep Plane es una cirugía bastante compleja, con una recuperación compleja, pero vamos por buen camino. El proceso de su inflamación es muy bueno. Felizmente Magaly es supervaliente. Yo le atiendo hace muchísimos años y ella jamás se ha quejado de dolor por nada de lo que le he hecho”, concluyó Bernedo.