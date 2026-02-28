El Senamhi avisa que las lluvias y el calor intenso estarán presentes en las próximas semanas, comenzando el 4 de marzo.

Marzo llegará con un escenario climático inestable en la capital y otras regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que se esperan más lluvias y un repunte de temperaturas elevadas en las próximas semanas. El aviso se produce luego de las fuertes precipitaciones registradas recientemente en Lima Metropolitana. Especialistas advierten que el impacto del Niño Costero podría extenderse más allá del verano, intensificando tanto el calor como las lluvias.

Marzo traerá más lluvias y temperaturas extremas, advierte Senamhi

Las precipitaciones registradas la noche del viernes encendieron las alertas en varios distritos de Lima Metropolitana, donde vecinos reportaron lluvias persistentes y de fuerte intensidad. Ante este escenario, el Senamhi advirtió que estos eventos no serán aislados y que marzo traerá un nuevo episodio de lluvias acompañado de calor intenso, en el contexto del desarrollo del Niño Costero.

La directora de Meteorología, Grinia Avalos, informó a Canal N que la alerta actual culmina el 28 de febrero; sin embargo, adelantó que tras una breve pausa se espera la reactivación de precipitaciones desde el 4 de marzo en el litoral peruano.

De acuerdo con la especialista, el fenómeno avanzará de sur a norte. Arequipa sería una de las primeras regiones afectadas entre el 4 y 5 de marzo; Lima experimentaría lluvias entre el 7 y 8; mientras que Tumbes y Piura registrarían precipitaciones hacia el 9 o 10 de marzo, en paralelo con la presencia de ondas Kelvin cálidas.

Avalos explicó que la magnitud de las lluvias recientes sorprendió a la población, aunque destacó que en sectores vulnerables como Lurigancho-Chosica las labores preventivas redujeron impactos mayores.

“En la parte baja solo se ha observado lodo y piedra fina, no rocas, lo que demuestra que el mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas”, indicó Avalos.

Niño Costero permanecerá en otoño e invierno

El Senamhi también alertó que el Niño Costero continuará influyendo más allá del verano. Aunque la temporada de lluvias concluiría entre marzo y abril, las temperaturas permanecerán por encima de lo habitual durante el otoño e invierno.

La especialista recordó que, en 1998, durante un evento intenso de El Niño, Lima superó los 35 °C. Actualmente, distritos como La Molina han alcanzado los 34,5 °C, lo que evidencia la persistencia de una ola de calor significativa en la capital.