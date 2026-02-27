Nuevas especulaciones surgen en torno al caso de Lizeth Marzano y las circunstancias del atropello que involucra a Adrián Villar. En las últimas horas, se ha puesto en debate la posibilidad de que el joven no haya estado solo al momento del accidente. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial y las versiones forman parte de hipótesis en evaluación. Cabe recordar que la influencer Francesca Montenegro negó previamente haber ido en el vehículo la noche de los hechos.

¿Adrián Villar no iba solo al momento de atropellar a Lizeth Marzano?

El reportero de 'América Hoy' fue consultado sobre las especulaciones sobre la influencer Francesca Montenegro y su posible presencia en el vehículo que conducía su ahora expareja Adrián Villar en el momento en el que atropelló a Lizeth Marzano. El comunicador dio detalles sobre estos rumores que podrían complicar la situación de los cercanos al joven.

"Francesca Montenegro habría estado en el auto con Adrián porque al parecer hay un hueco en la historia donde no se ve que él va a dejarla a su casa, al parecer no se han conseguido estas imágenes. ¿Qué sabes tú sobre esta información sobre esta teoría que se viene especulando en diferentes medios de comunicación?", preguntó Janet Barboza al reportero.

"Es una hipótesis, efectivamente hay un vacío entre el restaurante y la vivienda de esta chica, todavía no se sabe. Hay 30 videos que se están visualizando, recién el día de ayer se pudieron visualizar 10 videos, hoy continúa la visualización de los videos, en este caso, los del restaurante Tanta donde acudió este joven Adrián Villar y luego a las 11 de la mañana se va a recoger el testimonio del brigadier, el policía que estuvo en el central de monitoreo y a las 3 de la tarde estará Gino Marzano”, sostuvo en un inicio.