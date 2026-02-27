Año escolar 2026: ¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto indica el Minedu

A pocos días del inicio del año escolar 2026 en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario para las instituciones públicas, precisando la fecha en que más de 55 mil colegios estatales retomarán clases.

El cronograma detalla inicio y fin del periodo lectivo, bloques de aprendizaje, semanas de receso y jornadas de gestión docente. En el caso de los colegios privados, la aplicación de estas disposiciones no rige bajo las mismas condiciones.

¿El calendario escolar 2026 rige para colegios privados?

El calendario publicado por el Minedu es de cumplimiento para las instituciones educativas públicas. En el caso de los colegios privados, cada uno puede definir su propio cronograma, por lo que la fecha de inicio de clases podría diferir de la establecida para el sector estatal.

Además, la entidad precisó que viene ejecutando diversas medidas para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2026, como la verificación de infraestructura, la entrega de materiales educativos y la articulación con gobiernos regionales y locales, a fin de que los planteles públicos estén en óptimas condiciones desde el primer día.

Inicio de clases 2026 en colegios públicos: fecha oficial confirmada por el Minedu

Según el Ministerio de Educación, las clases en colegios públicos iniciarán el 16 de marzo y culminarán el 18 de diciembre. El año escolar comprenderá 42 semanas de servicio educativo, organizadas en cuatro bloques académicos. Más de 6.2 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria retornarán a las aulas en todo el país. El calendario escolar 2026 se estructura de la siguiente manera:

Semanas de gestión inicial: 2 al 13 de marzo

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo

Semana de gestión (vacaciones): 18 al 22 de mayo

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio

Semanas de gestión (vacaciones): 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre

Semana de gestión (vacaciones): 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre