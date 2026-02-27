Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta

Rubén Villar, padre de Adrián Villar, buscó contactar a la familia de Lizeth Marzano durante su velorio buscando aclarar la responsabilidad de su hijo en el accidente.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta
    Rubén Villar llamó a familia de Lizeth Marzano | Composición: Wapa Captura de pantalla Latina Noticias - Andina Jhonel Rodríguez Robles
    ¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta

    Rubén Villar, padre de Adrián Villar, buscó comunicarse a través de una llamada con la familia de Lizeth Marzano, cuando estos se encontraban en pleno velorio de la deportista. Así lo reveló Latina Noticias y el programa de Magaly Medina este jueves 26 de febrero. En los espacios televisivos se expuso la conversación que tuvo el progenitor del joven implicado en la muerte de la atleta, buscando aclarar los actos condenables de su hijo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Captan a Marisel Linares saliendo de departamento tras detención de Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

    Padre de Adrián Villar llama a familia de Lizeth Marzano cuando la velaban

    En un registro difundido recientemente, se oye a Rubén Villar dirigirse a los familiares de Lizeth Marzano con palabras de pesar por lo sucedido. Durante la comunicación, admite la responsabilidad de su hijo en el hecho, aunque lo describe como un joven de buena conducta que, según afirma, ya se presentó ante las autoridades.

    En el mismo audio, el padre sostiene que el estado emocional de Adrián Villar fue determinante tras el accidente. Señala que atravesó un cuadro severo que habría influido en su reacción inmediata. No obstante, esta versión contrasta con imágenes de seguridad en las que se observa al joven horas después del atropello, acompañado por su padre y la periodista Marisel Linares.

    “Mi hijo ha estado en estado de shock profundo, ha estado mal. Es un muchacho de 21 años que, evidentemente, ha estado mal. Él ha estado hospitalizado, estaba en la clínica. Él apenas ha salido, ha decidido ir a ponerse a derecho, ya lo hizo”, dice el padre de Adrián Villar en el audio.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hermano de Lizeth Marzano se quiebra en vivo y revela el sueño que ella no pudo cumplir: “Gracias por arruinar mi vida”

    Fiscalía posterga reconstrucción del atropello en San Isidro

    El Ministerio Público optó por aplazar la diligencia destinada a recrear el accidente registrado la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro, donde Adrián Villar embistió a Lizeth Marzano Noguera, quien falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

    La actividad estaba programada para las 11:00 p. m.; sin embargo, los representantes de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro–Lince arribaron al punto después de la medianoche, acompañados por un amplio contingente policial. Hasta el lugar también acudieron los abogados de la familia de la deportista.

    Previamente, en esa misma zona, se había realizado una vigilia en memoria de la atleta y seleccionada nacional de apnea. Varios asistentes permanecieron en el sitio con la intención de observar la reconstrucción de los hechos.

    La presencia de público y el despliegue logístico de las autoridades dificultaron las labores previstas, lo que habría motivado la decisión de suspender la diligencia que busca esclarecer las circunstancias en que el vehículo perdió el control y terminó arrollando a Marzano.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Temblor en Perú hoy, 27 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Lo más vistos en Ocio

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;