Rubén Villar, padre de Adrián Villar, buscó contactar a la familia de Lizeth Marzano durante su velorio buscando aclarar la responsabilidad de su hijo en el accidente .

Rubén Villar, padre de Adrián Villar, buscó comunicarse a través de una llamada con la familia de Lizeth Marzano, cuando estos se encontraban en pleno velorio de la deportista. Así lo reveló Latina Noticias y el programa de Magaly Medina este jueves 26 de febrero. En los espacios televisivos se expuso la conversación que tuvo el progenitor del joven implicado en la muerte de la atleta, buscando aclarar los actos condenables de su hijo.

Padre de Adrián Villar llama a familia de Lizeth Marzano cuando la velaban

En un registro difundido recientemente, se oye a Rubén Villar dirigirse a los familiares de Lizeth Marzano con palabras de pesar por lo sucedido. Durante la comunicación, admite la responsabilidad de su hijo en el hecho, aunque lo describe como un joven de buena conducta que, según afirma, ya se presentó ante las autoridades.

En el mismo audio, el padre sostiene que el estado emocional de Adrián Villar fue determinante tras el accidente. Señala que atravesó un cuadro severo que habría influido en su reacción inmediata. No obstante, esta versión contrasta con imágenes de seguridad en las que se observa al joven horas después del atropello, acompañado por su padre y la periodista Marisel Linares.

“Mi hijo ha estado en estado de shock profundo, ha estado mal. Es un muchacho de 21 años que, evidentemente, ha estado mal. Él ha estado hospitalizado, estaba en la clínica. Él apenas ha salido, ha decidido ir a ponerse a derecho, ya lo hizo”, dice el padre de Adrián Villar en el audio.

Fiscalía posterga reconstrucción del atropello en San Isidro

El Ministerio Público optó por aplazar la diligencia destinada a recrear el accidente registrado la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro, donde Adrián Villar embistió a Lizeth Marzano Noguera, quien falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

La actividad estaba programada para las 11:00 p. m.; sin embargo, los representantes de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro–Lince arribaron al punto después de la medianoche, acompañados por un amplio contingente policial. Hasta el lugar también acudieron los abogados de la familia de la deportista.

Previamente, en esa misma zona, se había realizado una vigilia en memoria de la atleta y seleccionada nacional de apnea. Varios asistentes permanecieron en el sitio con la intención de observar la reconstrucción de los hechos.