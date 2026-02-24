Se revelan INSÓLITAS IMÁGENES de Marisel Linares junto a su HIJASTRO horas después del atropello a Lizeth Marzano

De acuerdo con las imágenes emitidas, la periodista Marisel Linares sostuvo un encuentro con el joven apenas cuatro horas después del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano .

El programa Magaly TV, la firme presentó un adelanto exclusivo en el que se observa a la periodista Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar, luego del atropello ocurrido el miércoles 18 de febrero que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos, la comunicadora de Willax Televisión se encontró con el joven cuatro horas después del hecho, exactamente a las 3.00 a. m., tras conocerse el arrollamiento que acabó con la vida de la campeona nacional de buceo libre. En el material audiovisual también aparece quien sería la actual pareja de Linares y padre del investigado.

Marisel Linares sí sabía del atropello a Lizeth Marzano, según programa de Magaly Medina

“Imágenes exclusivas revelan que periodista Marisel Linares se juntó 4 horas después del accidente, con el joven que atropelló y mató a la deportista”, se escucha en el avance difundido por Magaly TV, la firme.