Hermano de Lizeth Marzano revela intento de 'CONCILIACIÓN' por parte de familia de Adrián Villar: “La vida no tiene precio”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante una emotiva aparición en el programa Magaly TV: La Firme, Gino Marzano, hermano de la deportista Lizeth Marzano, expuso ante cámaras que los familiares de Adrián Villar habrían intentado llegar a un acuerdo tras el atropello que terminó con la vida de la joven en San Isidro.
Hermano de Lizeth Marzano expuso a la familia de Adrián Villar quiso ‘CONCILIAR’ con ellos
Gino Marzano recalcó que rechazaron cualquier acercamiento con la familia del investigado, quien tras atropellar a su hermana el pasado 17 de febrero, la dejó abandonada y se dio a la fuga.
LEE MÁS: Poder Judicial dicta 9 meses de impedimento de salida contra hijastro Marisel Linares por caso Lizeth Marzano
"Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo y con amigos para tratar de conciliar. Yo no voy a aceptar disculpas. La vida de mi hermana no tiene precio; no intenten comunicarse con nadie de mi familia porque no existe un término monetario asociado a su vida", enfatizó Marzano ante Magaly Medina que se mostró bastante conmovida con la situación.
Asimismo, la presentadora expresó su asombro y criticó los verdaderos motivos de este acercamiento: "Lo que ellos quieren seguramente es salvar de la cárcel a Adrián Villar. Buscan limpiar su situación legal a punta de dinero", señaló la 'Urraca'.
La situación tomó mayor relevancia luego de que se hicieran públicas las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra 8 de la avenida Camino Real. Este material, considerado fundamental dentro del proceso, muestra el instante en que Lizeth realizaba su rutina de trote cuando un automóvil se desplazó hacia el carril izquierdo y la impactó con tal fuerza que la lanzó a más de 20 metros de distancia.
NO TE PIERDAS: Adrián Villar llegó a la Fiscalía para declarar por el atropello mortal de Lizeth Marzano, tras huir de escena
Es importante señalar que, días atrás, el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó nueve meses de impedimento de salida del país contra Villar Chirinos. No obstante, los familiares de la deportista consideran que la medida resulta insuficiente frente a la magnitud de lo ocurrido y cuestionan la falta de empatía que, según señalan, evidenció el conductor tras el accidente.