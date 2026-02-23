Poder Judicial dicta 9 meses de impedimento de salida contra hijastro Marisel Linares por caso Lizeth Marzano

El 31° Juzgado de Lima dictó 9 meses de impedimento de salida contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano .

El joven ya no podrá salir del país. | Composición Wapa

En el marco de las investigaciones en curso, el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó este lunes nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos.

El investigado es señalado como presunto responsable del fallecimiento de la joven Lizeth Marzano, hecho ocurrido el martes 17 de febrero y que generó gran impacto a nivel nacional. Con esta disposición, el Ministerio Público busca asegurar que el imputado permanezca en el país mientras se desarrollan las diligencias necesarias para determinar cómo se produjo el trágico suceso.

Familia temían fuga del presunto responsable y pide restricciones inmediatas

Gino Marzano, hermano de la víctima, reveló que Adrián Alonso Villar Chirinos —identificado como el conductor involucrado— tendría programado un viaje al extranjero el sábado 21 de febrero, a pesar de que existe una citación fiscal para la misma fecha. Según información difundida por medios, el joven de 21 años no cuenta hasta el momento con impedimento legal para salir del país.

Ante este escenario, la familia ha decidido hacer público el caso para presionar una respuesta institucional rápida que evite una eventual fuga.

“Estoy alertando a los medios para evitar que salga del país y se dicte alguna restricción”, declaró Gino Marzano en contacto con la prensa, evidenciando la urgencia que sienten frente a la situación.

Las investigaciones policiales determinaron la identidad del conductor gracias a cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Camino Real, cerca del Lima Golf Club, donde la atleta realizaba su entrenamiento cuando ocurrió el impacto.

Otro elemento que forma parte de las diligencias es la propiedad del vehículo involucrado, que estaría registrado a nombre de la periodista Marisel Linares. La comunicadora ha señalado que desde septiembre de 2025 el automóvil era utilizado por otra persona, información que la Policía Nacional del Perú continúa verificando.

Cuestionamientos por la atención tras el accidente y presuntas demoras en la investigación

El accidente ocurrió la noche del martes 18 de febrero y, según la familia, el vehículo no se detuvo tras el impacto ni activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), situación que habría reducido las posibilidades de supervivencia de la deportista.

“El auto debió parar, activar el SOAT y ayudar”, expresó Gino Marzano a La Rotativa del Aire, lamentando la falta de auxilio inmediato.

Los familiares también cuestionaron la respuesta inicial de las autoridades y los tiempos de atención médica. De acuerdo con su testimonio, la ambulancia tardó alrededor de quince minutos en llegar y trasladó a Lizeth al hospital Casimiro Ulloa, pese a que existía un centro de salud más cercano.

“Toda la información que hemos recibido ha sido por los medios y por amigos en redes sociales, la participación policial ha sido casi nula”, comentó la familia, reflejando su frustración.

El proceso investigativo también ha revelado que Adrián Villar sería hijo de la pareja de Marisel Linares, dato que ha incrementado la atención mediática del caso.

Mientras la Policía continúa recopilando pruebas, la familia insiste en que se aceleren diligencias clave, como el dosaje etílico y otras pericias técnicas, además de solicitar formalmente el impedimento de salida del país para el investigado.

“Se pasaron las 24 horas para tomar ciertas acciones asociadas a investigaciones de dosaje etílico, pruebas, todo lo demás. Eso también está dilatando el tema”, puntualizó Gino Marzano en diálogo con los medios.